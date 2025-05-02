Kurban Bayramı Zorlukları Artıyor.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TEMEL SORUNLAR

Konya’nın Seydişehir ilçesindeki Taraşçı Mahallesi’nde uzun yıllardır hayvancılıkla yaşamlarını devam ettiren Rayhan ve Meliha Cam çifti, yaklaşan Kurban Bayramı’nın getirdiği zorlukları paylaştı. Artan maliyetlere rağmen fiyatlara yeterince zam yapamadıklarını dile getiren çiftçiler, üreticilerin ve tüketicilerin büyük bir çıkmaz içerisinde olduğunu belirtti. Hayvancılıkla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çeken Rayhan Cam, yem fiyatlarının geçen yılki fiyatlara göre neredeyse yüzde 100’e varan bir artış gösterdiğini vurguladı. Bu durumu şu sözlerle ifade etti: “Geçen yıl kurban sezonunu 375 liralık yemle kapattık. Bu yıl en düşük kalite yem bile 650-700 lira. Ama biz bu artışı müşteriye tam yansıtamıyoruz. Kurbanlık fiyatlarına en fazla yüzde 25 zam yapabildik.”

Rayhan Cam, geçmiş yıllarda 5-7 kişilik gruplar halinde yapılan kurban kesimlerinin bu yıl 2-3 kişiye düştüğünü belirterek talepte ciddi bir düşüş yaşandığını ifade etti. Konuşmasında, “Yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani, işimiz bu. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Girdi maliyetlerini hesap edecek olursak geçen sene yemin torbasını 375 lirayla kurbanı bitirdik, bu yıl ise 650-700 lira. Bu da artı ortalama yüzde 50-60 fark demek. Ama biz bunu yansıtamıyoruz” dedi. Kurbanlık fiyatlarının 120 bin lira ile 250 bin lira arasında değiştiğini açıklayan Cam, bu yıl satışlarında geçen yıllara göre en az yüzde 50 fark olduğunu belirtti.

Devletin sağladığı desteklerin yetersiz olduğuna dikkat çeken Rayhan Cam, “Devlet eğer kendini kurtaracaksa 50 bini ben devlete vereyim” şeklinde ifade etti. Kesim fiyatlarının istikrarsız seyrettiğini ve ithalin piyasada sorun oluşturduğunu söyleyen Cam, desteklemelerin çiftçilere yeterince ulaşmadığını vurguladı. “Benim çiftliğimin maliyeti yıllıklara mesela 5-10 bin liradan döner. Benim çiftçilikle aldığım maliyet 50 bin lirayı bulmuyor” diyerek devletin verdiği desteklerin yetersiz olduğunu belirtti.

PAZARDAKİ DURUM

Marketlerde et ve süt fiyatlarının yüksek olduğunu kabul eden Rayhan Cam, “Ben bunun işletmeciliğini yapıyorum. Yani 450 liraya kesilen malı 700 liraya satıyorsun. Adam orada kemikten çıkan attığı, çöpe attığı 200 liralık kemiğin hesabını yapmıyor” diyerek durumu özetledi. Süt fiyatlarının da düştüğünü bildiren Cam, marketlerin üretici fiyatlarını dikkate almadığını kaydetti. “Senden 10 liraya alıyor, markete 40 liraya satıyor” şeklinde açıklamada bulundu.

YEM MALİYETLERİ VE SATIŞLAR

Meliha Cam ise yemin yüksek maliyetlerinin kazançlarını etkilediğini dile getirdi. “Yemi fazla yediriyoruz. Kazancımız az oluyor. Yedirttiğimiz yemi karşılayamıyoruz. Kurbanlık vakti geldi, satışlar azaldı” dedi. Et fiyatlarının yüksek olmasının insanların alım gücünü zorladığını ifade eden Meliha Cam, desteklerin yetersizliği nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtti. “Bu sene bayağı düşük var. Destek görsek de yemi fazla verirsen mal olur. Yani destek az oluyor” şeklinde konuştu.