Kurban Eti Sağlıklı Tüketilmeli

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN BESLENME ÖNERİLERİ

Kurban Bayramı yaklaşırken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan, kesilen kurban etinin nasıl saklanması ve tüketilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Çin, “Kestiğimiz kurban etini, 12-24 saat aralığında buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Özellikle kavurma hazırlarken, “doymuş yağ eklemeden, etin kendi yağı ile kısık ateşte ve az miktarda tuz ile pişirmemiz yeterli olacaktır” diye belirtti.

ET TÜKETİMİ VE SAĞLIK RİSKLERİ

Kurban Bayramı sırasında kahvaltı masalarında kavurma tercihinin sağlık açısından riskler taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Çin, “Kavurma yerine; ızgara, haşlama ve fırında et yemeyi de tercih ediyoruz” dedi. Uzman, kırmızı et ile birlikte sebze ağırlıklı beslenmeyi ve lifli gıdaları önermekte. Sebzelerin sindirimi kolaylaştırdığını belirten Çin, “Et ile birlikte brokoli, karnabahar, salatalık ve domatesten yapılan çoban salata veya mevsim salatası tercih edilmelidir” açıklamasını yaptı.

SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Kurban etinin pişirilmesi esnasında dikkat edilmesi gereken unsurlar da mevcut. Doç. Dr. Çin, “Etin yüksek ateşte, mangal üzerinde, yakın mesafeden pişirilmesi kanserojen bileşiklerin oluşmasına neden oluyor” diyerek doğru pişirme yöntemlerini vurguladı. Ayrıca, hayvansal yağların eklenmemesi gerektiğini ifade etti. Karaciğer gibi etlerin tüketiminde ise dikkatli olunması gerektiğini, “Et üzerinde beyaz lekelenmeler varsa, tüketilememesi lazım” sözleriyle belirtti.

ETİN SAKLAMA KOŞULLARI

Buzluktan çıkarılan etlerin nasıl saklanması gerektiğini de açıklayan Doç. Dr. Çin, “Et kesildikten sonra ‘ölüm katılığı’ dediğimiz olayın sonlanması gerekiyor. Et, küçük parçalar halinde kıyma ya da kavurma yapılarak tek kullanımlık şekilde buzlukta saklanmalıdır” diyerek 6 aylık saklama süresine dikkat çekti. Etin çözündürülmesi sırasında yanlış yöntemlerin kullanılmaması gerektiğini belirtti. Çözündürme işleminin dolapta bir gece bekletilerek veya mikrodalgada yapılmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladı.