Kurban Etinin Saklama Yöntemleri Anlatıldı

KURBAN ETİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, kurban eti saklamanın önemli noktalarını paylaştı. Bu bayram öncesinde, kurbanlık hayvan alacak olan kişilerin öncelikle hastalıksız, belgeleri eksiksiz ve kurbanlık özelliklerini taşıyan hayvanları temin etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca kesim süreci ve sonrasında etin korunması için çeşitli önerilerde bulundu.

KESİM SÜRECİNE DİKKAT

Şef Tahir Tekin Öztan, “Kurbanlık hayvanın derisinin yüzülmesi sırasında derinin dış kısmı ile etin teması önlenmelidir. İşkembe ve bağırsaklar, et kalitesini olumsuz etkilememesi ve mikropların bulaşmasını önlemek için geciktirilmeden çıkarılmalıdır” diyerek kesim sürecindeki hijyenin önemini belirtti. Ayrıca, kesilen etlerin taşınması sırasında kullanılacak malzemelerin dikkatle seçilmesi gerektiğini ifade etti. Etlerin gıda ile temasına uygun malzemelerde taşınmasının gerektiğini belirten Öztan, uygun olmayan malzemelerin istenmeyen maddelerin geçişine sebep olabileceğini söyledi.

Kurban etlerinin taşınması sonrasında kokuşma ve bozulmaları önlemek için hava alacak şekilde taşınması ve kesimden sonra en az 24 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirten Şef Tahir Tekin Öztan, “Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder” şeklinde konuştu. Yemek yapmak için kullanılacak etlerin uygun şekilde hazırlanmasının önemini vurgulayan Öztan, bu etlerin, ambalajlanarak buzlukta bir ay saklanabileceğini, eğer şoklanırsa -18 C’de 6 ay korunabileceğini ifade etti.

UZUN SÜRELİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Daha uzun süre saklanmak istenmesi halinde kaynatarak yapılan kavurma veya topaç ile etlerin uygun şartlarda bir yıl boyunca saklanabileceği belirtildi. Ancak, etlerin daha uzun süre saklanmasının bozulmalarına, besleyici değerlerinin azalmasına ve lezzet kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu. Temizlik aşamasında işkembe ve bağırsakların dikkatle temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Öztan, sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Sakatatın kısa süre içinde tüketilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.