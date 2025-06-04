Kurban Fiyatları Sabit, Maliyetler Yükseldi

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ ÜRETİCİYİ ENDİŞELENDİRİYOR

Artvin’in Borçka ilçesine kurban satışı için giden Ardanuçlu besici Dedebekir Keskin, “15 gündür pazardayım, ancak satışlarımız çok kötü gidiyor. Eğer hayvanlarımızı satamazsak geri götürmek zorunda kalacağız. Fakat ciddi borçlarımız var” diyor. Kurban Bayramı’na yaklaşırken, Artvin’in Borçka ve Ardanuç ilçelerindeki kurban pazarlarında gözlemlenen durgunluk, hem satıcıları hem de üreticileri oldukça endişelendiriyor. Besiciler yoğun bir talep beklentisiyle pazara hayvan getirirken, satışların neredeyse durma noktasına gelmesi büyük hayal kırıklığına yol açıyor.

ARTIK PAZARDA YALNIZIZ

Borçka’ya kurban satmaya gelen Dedebekir Keskin, yaşadığı durumu şu sözlerle aktarıyor: “Borçka kurban pazarına geldik. Yılın 12 ayı hayvanlara hizmet ettik ama bu seneki yem ve saman fiyatları üreticiyi çok zorladı. Bu sene ne kadar kurban da satsak, maalesef randıman vermedi. Bu gidişle seneye burada ve ülke genelinde insanlar kurbanlık bulmakta zorluk çekecek. Üretim devam etmeyecek; gün geçtikçe azalıyor.” Dedebekir, “15 gündür pazardayım, vatandaşta para yok ve bu açıkça hissediliyor. Kurban fiyatları tahminen 180 bin civarında, ama en az 100 binden başlıyor, 200–220 bine kadar çıkıyor” şeklinde sözlerine devam ediyor.

PAZARDAKİ DENGELER BOZULDU

Ardanuçlu bir diğer besici Seyfettin Özkaya, pazarın neredeyse boş olduğunu belirterek, “Yaklaşık 10 gündür buradayız. Günde 3 kişi geliyor. 10 günde sadece bir koyun satabildim. Ne alan var, ne soran…” diyor. “Hayvanları geri götüreceğiz ama borçlar sırtımızda,” diyerek durumu daha da kötüleştiriyor. Ekonomik sıkıntılar her yerde kendini gösteriyor; “4 çuval saman, 4 çuval yem aldık; 5 bin 200 lira tuttu. Bu çadıra da 7 bin 500 lira ödedik,” diyor Seyfettin.

HAYVANCILIKTE BİR DÖNÜM NOKTASI YARATILIYOR

25 yıldır hayvancılık yapan Güven Yılmaz, bu yılın son yılların en zor bayramı olduğunu belirtirken, “Geçen sene 150 kurbanlık sattık, bu sene ise ancak 20 tane” diyor. Yılmaz, “Hala elimizde 30 hayvan var. Satılmazsa geri götüreceğiz. Kurbanı genelde emekliler kesiyor ve onların maaşları sabit. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek” diyerek mali yükü vurguluyor. Fiyatların geçen yıl ile aynı seviyede kalmasına rağmen, mazot ve yem fiyatlarının iki katına çıktığını belirtiyor.

MALİYETLER DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİYOR

Besici Murat Küçük, “Artan maliyetlere rağmen kurban fiyatlarının sabit kaldığını ve bunun üreticiyi zorladığını” ifade ediyor. Yıllardır bu sektörde olduğunu belirten Murat, “Kurbanlıklarımız 15 binden başlıyor, 20 bine kadar çıkıyor. Geçen sene de fiyatlar aşağı yukarı böyleydi” diyor. “Bu işin sonu yok; üretim bitecek,” diyerek üreticilerin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekiyor. Ardanuçlu kurban satıcısı Erdinç Taş ise, pazar yerindeki durgunluğa dikkat çekerek, “Geçen yıla göre bu sene pazar daha sessiz” diyor.