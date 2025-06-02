Kurban İbadeti Ticari Değildir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde önemli uyarılarda bulundu. Palandöken, “Kurban ibadeti ticari pakete sığmaz” sözleriyle, kurbanlıkların piyasa koşullarında satılmasına karşı çıktığını dile getirdi. Zincir marketlerin erken teslim kampanyalarına dikkat çeken Palandöken, bu durumun ibadeti ticarete dönüştürdüğüne vurgu yaptı.

KAMPANYALARDAN UZAK DURUN

Bendevi Palandöken, zincir marketlerin “Kurban kesiminden sonra 3-5 saat içerisinde teslim edilecek” gibi kampanyalar düzenlediğini belirterek, “Et, bu şekilde artık ticarete dönüştü. Kurban kesmek değil, et ticaretine dönüştü” dedi. Palandöken, bağışlanan kurbanlar dışında, ibadetin, kesim anını görebilmek adına bizzat katılmayı gerektirdiğini kaydetti. “Size gönderilen 3-5 kiloluk bir etle ‘kurban kestik’ denilmez” diyen Palandöken, bu durumun kurbanının mahiyetini sorgulatabileceğine dikkat çekti.

Palandöken, kurban ibadetinin belirli usullere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kurban pazarındaki alışveriş, canlı ve gözlemlenebilir olmalı” açıklamasında bulundu. Ayrıca, kurban kesimini gerçekleştirecek bireylerin ibadetlerini yerine getirip getirmediğini kontrol etme imkanının önemli olduğunu vurguladı. “On binlerce hayvanın bu şekilde kesilip, doğrudan yerlerine teslim edilmesinin nasıl mümkün olduğunu tahmin etmek güç” diyen Palandöken, bu durumun kurban vecibesinin ruhuyla uyuşmadığını sözlerine ekledi.

KURBAN VE TİCARET AYRIMI

Son olarak Palandöken, ibadetin ehil kişiler tarafından yerine getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi halde bu durumun sadece et siparişine dönüşeceğini belirtti. “Bu da kurban vecibesinin yapılmasıyla uyuşmaz” şeklindeki ifadeleriyle konunun önemini bir kez daha vurguladı.