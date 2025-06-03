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Kurban Kesimlerinde Dikkatli Olunmalı

KURBAN BLAUŞMASINA UYARILAR

Niğde İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan, Kurban Bayramı nedeniyle kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlara birtakım uyarılarda bulunuyor. İnan, bayram döneminde sıkça rastlanan yaralanmalara dikkat çekiyor. Kesimlerin, sadece ehil kişiler tarafından ve uygun alanlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.

İnan, kesim sırasında kullanılan aletlerin hijyenine, eldiven kullanımına ve kişisel hijyene dikkat edilmesinin önemine işaret ediyor. Ayrıca, kolesterol, tansiyon, şeker ve kalp-damar hastalığı bulunan vatandaşların kırmızı et tüketimleri konusunda özen göstermeleri gerektiğini belirtiyor.

Kurban etinin hemen kesildikten sonra değil, bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesinin sindirim sistemi sağlığı açısından daha iyi olacağını da ifade ediyor. İnan, “Tüm vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum” diyor.

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