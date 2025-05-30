Kurban Pazarı Kondüsyona Göre Devam Ediyor

GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYOR

Gaziosmanpaşa Alibeyköy’de kurulan kurban pazarında bu yıl da gelenek devam etti. Pazardaki en büyük kurbanlık, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki simental cinsi dana 420 TL’ye satıldı. Hayvanın sahibi Erdal Kavun, pazara getirdiği bu şampiyon hayvanın 12 yıldır aynı kişi tarafından satın alındığını ifade etti.

KURBANLIK YETİŞTİRİCİLERİNE ZORLUKLAR

Erdal Kavun, yıl boyunca pazarın en büyük kurbanlıklarını kendilerinin yetiştirdiğini belirtti ve bu sürecin oldukça meşakkatli olduğunu vurguladı. “Buzağı olarak alıyoruz, iki buçuk yıl boyunca emek veriyoruz, özen gösteriyoruz” diyen Kavun, simental cinsinin damızlık için özel olarak yetiştirildiğini ve bu hayvanları pazara özel olarak getirdiklerini, kısa sürede de satıldığını ekledi.

Kavun, bu büyük tosunun her yıl aynı kişi tarafından yaklaşık 12 yıldır satın alındığını da belirterek, “Biz buraya hem ticaret hem de insanlara faydalı olmak için geliyoruz” ifadelerini kullandı. Kurbanlık hayvan yetiştiriciliğinin zorlu bir süreç olduğunu anlatan Kavun, hayvanların pazara gelmeden 4 ay önce kan tahlillerinin yapıldığını ve ahırların karantinaya alındığını söyledi.

Ayrıca, nakliye, çadır ve yem masrafları gibi giderlerin hayvanların fiyatına yaklaşık 20 bin TL eklenmesine yol açtığını belirtti. Kurban pazarında yetiştirilen hayvanlar, göz önünde bulundurulduğunda hem ticari hem de tarımsal anlamda önemli bir yere sahip olduğunu ifade ediyor.