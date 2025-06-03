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Kurban Pazarı’nda Pazarlıklar Artıyor

KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Kurban Bayramı yaklaşırken Kayseri’deki kurban pazarlarında hareketlilik artmaya başladı. Vatandaşlar, bayrama sayılı günler kala kurban pazarlarına akın ediyor. Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bülbülpınarı Kurban Pazarı’nda besiciler, hayvanlarını istedikleri fiyattan satabilmek için müşterileriyle sıkı pazarlıklar yapıyor. Aynı zamanda polis ve zabıta ekipleri, pazarda gün boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Besici Salih Kulaksız, “10 gündür Erkilet’te mal satıyoruz. 10 tane mal getirdim, 3 tanesini sattım. Satışlar bu sene düşük. 1 ton gelen mal 250 bin civarı gidiyor” diyor. Yılın bu döneminde kurbanlık fiyatlarının yükselmesi beklenirken, bu yıl satışların tatmin edici seviyede olmaması dikkat çekiyor. İlgililerin kurban alımında pazarlık yaparak bütçelerine uygun seçenekler bulmaya çalıştıkları görülüyor.

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