Kurban Pazarında Satışlar Düşüyor

KURBAN PAZARLARINDAKİ DURUM

Yüksek yem maliyetleri, azalan alım gücü ve artan hayvan fiyatları, kurban pazarlarını olumsuz etkiliyor. Aydın’ın Nazilli ilçesindeki hayvan pazarında kurbanlık satan üreticiler ve esnaflar, satışların neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini ifade ediyor. Bir hayvan satıcısı, “Millet bitik durumda. Herkes son günlerini yaşıyor. Emekli, asgari ücretli bitmiş durumda. Adam emekli maaşına ancak horoz keser, tavuk keser” diyor.

Nazilli’deki hayvan pazarında, bu yıl Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satıcıları, yem fiyatlarının yüksekliği ve vatandaşların azalan alım gücü nedeniyle satışların durduğuna dikkat çekiyor. Üreticiler, emeklilerin pazara gelmediğini ve gelenlerin sadece fiyat sorup gittiklerini belirtiyor. Bir satıcı, “Bizim hayvan satışlarımız şu anda 13-16 bin lira arasında gidiyor. Bu hayvanlarımız 45-50 kilo geliyor. Canlı olarak kilosu yaklaşık 300 liraya geliyor. Bu fiyatlar yem fiyatlarına göre aslında ucuz. Ama vatandaşa göre pahalı” şeklinde konuşuyor.

ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞ

Başka bir satıcı, kuzu fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini ve pazarda iş olmadığını söyleyerek, “Kuzu fiyatları, kuzusuna göre değişiyor. Zaten şu anda pazarda iş yok. Vatandaş memnun değil, yüksek geliyor” ifadesinde bulundu. Aynı zamanda bir başka satıcı, “İdare eder ama milletin alım gücü yok. Vatandaş kuzu fiyatlarını sorup geçiyor. Üretici bitti. Kuzuları kestirdiğimizde bıçak parası 550 lira. Yemin çuvalı haftadan haftaya artıyor. Yapacak bir şeyimiz yok, yarına da güven yok. Ne diyelim şimdi? Emekli nasıl kurban kessin? Şu anda ortam belli. Emekli ailesini mi geçindirecek, kurban mı alacak? Bu maaşla mümkün değil” diye ekliyor.

ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI SIKINTILAR

Bir diğer kurbanlık satıcısı ise satışlardaki durgunluğa dikkat çekiyor. “Satışlarımız durgun. Bayağı bir düşüş var. Üretici haklı mı? Haklı. Yem pahalı, 700-800 lira arası. Saman desen o da öyle. Böyle olunca kurtarmıyor” şeklinde açıklama yapıyor. Başka bir satıcı, kurbanlık fiyatlarının 18-22 bin lira arasında olduğunu belirterek, “Şu anda soran yok. Millet bitik durumda. Herkes son günlerini yaşıyor. Emekli, asgari ücretli bitmiş durumda. Bu yıl çok zor” diyor. Bir başka satıcı “Çiftçi perişan, hayvancılık yapamıyor. Adam elindeki inekleri kestiriyor. İşin içinden çıkamıyor” diye durumu özetliyor.