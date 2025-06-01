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Kurban Pazarlarında Hareketlilik Arttı

KURBAN PAZARLARINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kalmasıyla birlikte kurban pazarlarındaki canlılık artmaya başladı. Özellikle Erzurum’da dikkat çeken bir satış gerçekleşti. Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi’nde besicilik yapan Ahmet Çelik, büyük bir çaba ile yetiştirdikleri tosunlarının yeni sahiplerine ulaştığını ifade etti.

ÖZEL BİR YERE SAHİP OLAN TOSUN

Ahmet Çelik, “Bizde ayrı bir yeri olan tosunumuza Erzurum’da rakip çıkmadı. Yaklaşık 1 ton 200 kilo gelen tosunumuza 400 bin lira değer biçtik. Pazarlık sonucu yeni sahibini buldu” sözleriyle tosunun kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Bu durum, kurban satışlarının ne kadar değerli bir sürecin parçası olduğunu gösteriyor.

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