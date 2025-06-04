Kurban Satış Noktalarında Hareketlilik Sürüyor

PAZARLIK HAREKETLİLİĞİ

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, hayvan satış yerlerinde alışveriş yoğunluğu ve kurban pazarlıkları sürüyor. Bayramın yaklaşması ile birlikte kurban satış noktalarındaki hareketlilik de artıyor. Satıcılar ve vatandaşlar arasında sıkı bir pazarlık süreci yaşanıyor. Fatih Kadınlar Pazarında, küçükbaş hayvan satışı yapan bir işletme, kıyasıya satış hareketliliğine ev sahipliği yapıyor. Alıcı ile satıcı arasındaki bu sıkı pazarlıklar görüntülere de yansıyor.

FİYATLARDA İSTİKRAR

Küçükbaş kurban satışı gerçekleştiren İdris Karagöz, geçen yıl ile fiyatların aynı düzeyde kalmaya devam ettiğini ifade ediyor. Ortalama kilogram bazında satış yaptıklarını belirten Karagöz, “Taleplerimizi hızlı bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz; koç fiyatlarımız kilogram 250 liradan başlıyor, 260 – 270 lira bandında seyrediyor” diyor.

KALAN HAYVAN SAYISI

İdris Karagöz, “800 hayvandan 300 hayvan kaldı” diyerek, durumlarını aktarıyor. “Biz üreticiden tüketiciye hizmet etmekteyiz. Keçilerimiz, koyunlarımız, koçlarımız var. Satışa hazır şekilde devam ediyoruz. Köyden getirdiğimiz 800 hayvan vardı; 500 tanesini sattık, kalan 300 hayvanımız mevcut” diyor.