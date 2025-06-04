Haberler

Kurban Satış Yerlerinde Hareketlilik Devam Ediyor

KURBAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan satış noktalarında alışveriş yoğunluğu ve kurban pazarlıkları devam ediyor. Bayramın gelmesiyle birlikte kurban satışı yapılan yerlerdeki hareketlilik artıyor. Bu noktada, kurban satıcıları ve tüketiciler arasında sıkı pazarlıklarla karşı karşıya kalınıyor. Fatih Kadınlar Pazarında küçükbaş hayvan satışı yapılan bir işletmede bu hareketlilik gözlemleniyor. Alıcı ve satıcı arasındaki bu kıyasıya pazarlık anları kameraya yansıyor.

PAZARLIK ANLARI KAMERADA

Küçükbaş kurban satışı gerçekleştiren İdris Karagöz, geçen yıla göre fiyatların aynı seviyelerde seyrettiğini belirtiyor. “Ortalama küçükbaş hayvanlarda satışlarımızı kilogram üzerinden gerçekleştiriyoruz. Taleplerimizi hızlı bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Koç fiyatlarımız kilogram 250 liradan başlıyor, 260 – 270 lira bandında seyrediyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.

İdris Karagöz, “800 hayvandan 300 hayvan kaldı. Biz üreticiden tüketiciye hizmet etmekteyiz. Keçilerimiz, koyunlarımız, koçlarımız var. Satışa hazır şekilde devam ediyoruz. Köyden getirdiğimiz 800 hayvan vardı. 500 tanesini sattık, son 300 tane kaldı” diyerek güncel satış durumu hakkında bilgi veriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kharkiv’de Savaş Ortasında Eğlence Var

Ukrayna'nın Kharkiv şehrindeki Flash Dancers striptiz kulübü, savaş koşullarında bile kapılarını açık tutarak yerel halkın stres atmasına olanak tanıyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen her gece hizmet veriyor.
Haberler

İnşaat Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye inşaat sektörü, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme gösterdi. Ancak, bazı inşaat malzemesi alt sektörlerinde üretim düştü, deprem bölgesi ise sektöre katkı sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.