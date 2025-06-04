Kurban Satış Yerlerinde Hareketlilik Devam Ediyor

KURBAN BAYRAMI HAREKETLİLİĞİ

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan satış noktalarında alışveriş yoğunluğu ve kurban pazarlıkları devam ediyor. Bayramın gelmesiyle birlikte kurban satışı yapılan yerlerdeki hareketlilik artıyor. Bu noktada, kurban satıcıları ve tüketiciler arasında sıkı pazarlıklarla karşı karşıya kalınıyor. Fatih Kadınlar Pazarında küçükbaş hayvan satışı yapılan bir işletmede bu hareketlilik gözlemleniyor. Alıcı ve satıcı arasındaki bu kıyasıya pazarlık anları kameraya yansıyor.

PAZARLIK ANLARI KAMERADA

Küçükbaş kurban satışı gerçekleştiren İdris Karagöz, geçen yıla göre fiyatların aynı seviyelerde seyrettiğini belirtiyor. “Ortalama küçükbaş hayvanlarda satışlarımızı kilogram üzerinden gerçekleştiriyoruz. Taleplerimizi hızlı bir şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Koç fiyatlarımız kilogram 250 liradan başlıyor, 260 – 270 lira bandında seyrediyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.

İdris Karagöz, “800 hayvandan 300 hayvan kaldı. Biz üreticiden tüketiciye hizmet etmekteyiz. Keçilerimiz, koyunlarımız, koçlarımız var. Satışa hazır şekilde devam ediyoruz. Köyden getirdiğimiz 800 hayvan vardı. 500 tanesini sattık, son 300 tane kaldı” diyerek güncel satış durumu hakkında bilgi veriyor.