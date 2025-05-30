Kurban Satışları Artık İyi Seyrediyor

HAYVAN PAZARINDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Trabzon’da, Kurban Bayramı’na yaklaşırken hayvan pazarındaki canlılık sürüyor. Çevre illerden gelen besicilerin getirdiği yaklaşık 1500 büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yarısı satıldı. Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi’nde, 20 dönümlük bir alanda kurulan kurban satış ve kesim sahasında gerekli fiziki, teknik altyapı tamamlandığı için kura çekiminden sonra çadır yerleşimi yapıldı. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Elazığ gibi illerden getirilen kurbanlık hayvanlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşı ve küpe kontrollerinden geçirildikten sonra çadırlara yerleştirildi. Besicilerin hazırlıkları hız kazandı. Alanda yaklaşık 100 çadır kurulurken, kurbanlık fiyatları küçükbaşlar için 15 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar, büyükbaşlar için ise 200 bin TL’den başlayıp 400 bin TL’ye kadar çıkıyor.

PAZARLIK HAVASI HAKİM

Pazar yerinde vatandaşların ilgisi her geçen gün artarken, satış alanında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Besiciler, satışların geçen yıla oranla daha iyi olduğunu ifade ederek, “Kurbanlıkların yarısı satıldı” açıklamasını yapıyor. Bayrama yakın günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyorlar.

SATIŞLARDAN MEMNUNİYET

Besici Davut Karahan, “Erzincan’dan getirdiğim 35 hayvanın 20’sini sattım, 15 tanesi henüz satılmadı. Satışlar bu sene çok güzel gidiyor. Alanda 100 çadır var, 1500’e yakın da kurbanlık hayvan bulunuyor. Satışlar geçen seneye göre daha iyi” diyor. Diğer bir besici Selim Tok, geçen yıl 3 bin hayvan gelirken bu yıl 1500 hayvan geldiğini belirtiyor ve “Satışlar güzel, insanlar da memnun. Gümüşhane, Bayburt, Elazığ’dan besiciler geldi” şeklinde konuşuyor. Nihat Köse ise “Kurbanlık alacaktım, anlaşamadık, bana fiyat fazla geldi” diyerek pazar deneyimini paylaşıyor.