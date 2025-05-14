“Kurbana 23 Gün Kaldı 2025.”

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ VE TATİL SÜRESİ

“Kurbana kaç gün kaldı 2025?” sorusu, kurbanlık alacak, tatil planı yapacak ya da şehir dışına çıkmayı düşünenler için önemli bir mesele. Bu sebeple, bayramın tarihleri ve tatil süresi de insanlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs 2025 tarihi dikkate alındığında, Kurban Bayramı’nın ilk gününe 23 gün kalmış durumda. Hazırlıklar için bu süreçte geri sayım başlamışken, “Peki, Kurbana kaç gün kaldı 2025?” sorusu gündemde.

TATİL PLANI VE AREFE GÜNÜ

Kurban Bayramı’nın hafta sonuna denk gelmesi, bu yıl tatil planlarını etkileyecek gibi görünüyor. 6-9 Haziran tarihleri arasındaki resmi bayram tatiline 5 Haziran’da kutlanan arefe günü de eklendiğinde, toplamda 5 günlük bir tatil süreci oluşuyor. Bu dönemde birçok insan, aile ziyaretleri ve tatil planları yapmayı düşünüyor.

KURBAN KESİM BEDELİ

Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini belirledi. Vekâlet yoluyla kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyenler için 2025 yılı kesim bedelleri şu şekilde açıklandı; yurt içi kesim bedeli 13.500 TL, yurt dışı kesim bedeli ise 5.450 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, kurbanlık alacak olanlar için dikkate alınması gereken bir konu.