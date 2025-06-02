Kurbana uygun bıçakları uzman açıkladı

KURBAN BAYRAMINA HAZIRLIK SÜRECİ

Kurban bayramı yaklaşırken, hangi bıçakların kullanılacağına dair önemli bilgiler uzmanlar tarafından paylaşılıyor. Uzmanlar, kurban kesiminde en iyi bıçağın ‘çelik kesim bıçağı’ olduğunu belirtiyor. Kurban telaşındaki kişilerin yanı sıra uygun bıçak seçimi konusunda da yoğun bir ilgi gözlemleniyor. Bıçak satışlarında artış yaşanırken, eski bıçaklarını bilenmek isteyenlerin de bıçakçılara yöneldiği görülüyor.

DOĞRU BICAK SEÇİMİ

Bıçak uzmanı Ali Osman Özkurt, kurban hayvanlarının az hasar görerek kesilmesi için çelik bıçak kullanılmasının gerektiğini vurguluyor. Sıyırma ve doğrama bıçaklarının da birbirinden farklı olması gerektiğini ekliyor. Özkurt, “Bıçak sadece kurban için değil, evde de kullanırken çok önemli. Bıçağın kalitesi yüksek olmalı. Herkes bıçağını iyi olarak tanımlayabilir, ama güvenilir yerlerden alınması lazım. Bıçağın keskin olması, hayvana eziyet etmeden kesim sağlanması açısından önemli. Bıçak, bilemeye girmeden kesebilmelidir. Bilindik markalardan bıçak almak en iyisidir” diyor.

BICAK BİLEME YÖNTEMİ

Evlerdeki eski bıçakların da bilenmesi gerektiğini belirten Özkurt, bu işlemi su ile yapmanın daha iyi olduğunu belirtiyor. “Bıçakları yakmadan, zarar vermeden bilenerek, ilk alındığı gibi keskinlikte teslim ediyoruz” diyor. Kurban hayvanlarının kesimi için kafa kesme, yüzme, sıyırma ve parçalama gibi farklı bıçakların bulunduğuna dikkat çekiyor. “Tek bir bıçakla tüm işlemler yapılmaz. Profesyoneller bile bu yöntemle çalışmaz. Her bıçak kendi alanında kullanıldığında daha sağlıklı ve verimli iş yapılır” ifadelerini kullanıyor.

– DÜZCE