Kurbanlık Dana Fabrika Bahçesinde Görüntülendi

KURBANLIK DANA FABRİKA BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, sahibinden kaçan kurbanlık dana, uzun bir süre boyunca fabrikaların bahçelerinde dolaştı. Bu ilginç anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası aracılığıyla kaydedildi.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Olay, dün Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Kurban bayramı yaklaşırken, vatandaşlar kurbanlık hayvanlarını evlerine getirme telaşındayken, sahibi tarafından kontrol edilemeyen bir inek, bahçelerde dolaşmaya başladı. O anlar kayda geçti ve dikkat çekti.

KURBANLIK SONUNDA YAKALANDI

Görüntülerde dana, fabrikaların bahçelerinde serbestçe dolaşırken, bir süre sonra sahibinin onu yakaladığı öğrenildi. Bu sıradışı olay, kurban bayramı öncesindeki hazırlıkların ne kadar zorlu olabileceğini bir kez daha gösterdi.