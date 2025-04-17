“Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar Bekleniyor?”

KURBAN BAYRAMI KURBANLIK FİYATLARI

Kurban Bayramı kurbanlık fiyatları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bu fiyatlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların cinsine, kilosuna ve yaşına göre değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, bu yılki kurbanlık fiyatlarını öğrenmek için sıkça araştırma yapıyor.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN FİYATLARI

2025 yılında kurbanlık fiyatları, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar için geçen yıla göre artış gösterdi. Fiyatlar, maliyet artışları ve bölgesel farklılıklar nedeniyle çeşitlilik arz ediyor. Ayrıca, Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarının ne kadar olduğu yakından takip ediliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2025 yılı Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu bayram öncesinde, 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek. Kurban Bayramı’na hazırlık süreçleri de bu nedenle önem kazanıyor.

2025 DİYANET TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025 yılı dini günleri şu şekildedir: 1 Ocak Çarşamba Üç Ayların başlangıcı, 2 Ocak Perşembe Regaib Kandili, 26 Ocak Pazar Miraç Kandili, 13 Şubat Perşembe Berat Kandili, 1 Mart Cumartesi Ramazan başlangıcı, 26 Mart Çarşamba Kadir Gecesi, 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı kutlanacak. Arefe Günü 5 Haziran 2025 Perşembe, Kurban Bayramı’nın 1. Günü 6 Haziran 2025 Cuma ve 9 Haziran 2025 Pazartesi günü ise bayram sona erecek.

Bu bilgiler ışığında, vatandaşların kurbanlık fiyatları ve Kurban Bayramı tarihlerini takip etmesi gereken bir konu.