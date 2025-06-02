Kurbanlık Hayvan Seçiminde Dikkat Edin

KURBANLIK HAYVAN SEÇİMİ

İlk defa kurban kesecek olanlar veya pazara gitmeden önce araştırma yapanlar, “En iyi kurbanlık hayvan nasıl anlaşılır?” sorusunun cevabını merak ediyor. Kurban seçiminde, dini ve fiziksel değerlendirmeler büyük önem taşıyor. Peki, kurban nasıl seçilmeli ve hangi özellikler kurbanlık hayvanın uygun olup olmadığını gösteriyor? İşte bayram öncesinde dikkat etmeniz gereken temel noktalar.

KURBANLIK HAYVANIN ÖNEMİ

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önemli bir konu. Bu sebeple kötürüm derecesinde hasta, zayıf ya da düşkün olan, kesileceği yere gidemeyecek kadar topal, bir veya iki gözü kör, boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik ve dişlerinin çoğu dökük hayvanlardan kurban edilemez. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, hafif topallığı, hafif hastalığı, bir kulağının delik ya da yırtılmış olması veya memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel teşkil etmez.

DİNE GÖRE KURBANLIK HAYVAN ÖZELLİKLERİ

Hayvanın değerini düşüren kusurlar, kurban edilmesine engel teşkil ediyor. Şâfiî mezhebine göre, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan herhangi birinin bulunması bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan ya da yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökük hayvanların da kurban edilmesi caiz değil. Kurbanlık hayvanda aranacak temel dini şartlar İslami ölçülere göre oldukça net: Hayvan, kör, topal, aşırı zayıf, kulağı veya boynuzu kopuk olmamalı ve dişlerinin çoğu dökük olmamalı. Kesim öncesinde sağlıklı ve ayakta durabilecek durumda olması büyük önem taşıyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bunun yanında 2025 Kurban Bayramı arifesi 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

– Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

– Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

– Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

– Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

– Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

– Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

– Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

– Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

– Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

– Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

– Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

– Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

– Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

– Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

– Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

– Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

– Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

– Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

– Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe