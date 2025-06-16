Kurbanlık Keçi 10 Gün Sonra Bulundu

KAÇAN KURBANLIK KEÇİ MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramın ilk günü kaybolan bir kurbanlık keçi, 10 gün sonra mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde sahibine teslim edildi. Keçinin kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı bildiriliyor. Olay, Mahmutlu Mahallesi’nde yaşandı. Bayramın ilk günü ipi koparak kaçan kurbanlık keçi, bölgede yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

MAHALLE SAKİNLERİ BİR ARAYA GELDİ

Keçiyi fark eden mahalle sakini Mustafa Özev, kardeşiyle birlikte yaklaşık 2,5 saat boyunca keçiyi kovaladı ve sonunda yakaladı. Yakalanan keçi sahibine teslim edilirken, kurban edilip ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı belirlendi. Mustafa Özev, “Sabah kuşlarıma bakarken damda keçiyi gördüm. Hemen kardeşim Soner’e haber verdim. Bayramda arkadaşımız Nazmi’nin kaybolan kurbanlık olduğunu düşündük. Doğrulayınca 2,5 saat süren bir kovalamacanın ardından çalılıkların içinde yakalayabildik. Çok ürkekti, sürekli kaçtı ama sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik” şeklinde konuştu.

KESİM İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM OLACAK

Kurmuş olduğu kurbanlık hayvanı teslim alan Nazmi Demirci de “Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü. 25 bin TL’ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek” diye belirtti.