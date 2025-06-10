Kurbanlık Keçi, Dama Düştü

DİYARBAKIR’DA KURBANLIK KEÇİNİN DÜŞÜŞ ANLARI

Diyarbakır’da, kesim için hazırlanan bir keçi, sahibinin elinden kurtularak 2 katlı bir evin damından düştü. Olay, 8 Haziran’da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Kurban Bayramı için alınan hayvan, damda kesilmek üzere hazırlandı ancak bağlanacağı sırada sahip kaçmayı başardı.

KURTULUŞU VE GELİŞMELER

Sahibi, yaralanan keçiyi tedavi ettirmek için veterinere götürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken; görüntülerde, yoldan geçen bir kişinin keçinin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtulduğu dikkat çekti. Bu olay, görüntülenen anlarıyla dikkat çekti.