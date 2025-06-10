Kurbanlık Keçi Düşerek Kaçtı

DİYARBAKIR’DAKİ KAZA ANLARI

Diyarbakır’da bir kurbanlık keçi, kesilmek amacıyla sahibinin elinden kaçtıktan sonra 2 katlı bir evin damından düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 8 Haziran’da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde gerçekleşti. Kurban Bayramı için hayvan borsasından alınan keçi, kesim için damda hazırlandı.

KEÇİ DAMDAN DÜŞÜYOR

Ayaklarının bağlanacağı sırada sahibinin kontrolünden kurtulan keçi, damdan düşerek yaralandı. Sahibi, yaralı keçiyi tedavi ettirmek üzere hemen veterinere götürdü. O esnada, güvenlik kameralarında yoldan geçen bir kişinin, keçinin üzerine düşmesinden saniyelerle kurtulduğu anlar da kaydedildi.