Kurbanlık Keçi Yakalandı, Sahibine Teslim Edildi

KEÇİ KAÇTI, MAHALLE SAKİNLERİ YAKALADI

Adana’nın Kozan ilçesinde bayramın ilk günü kaçan kurbanlık keçi, 10 gün süren arayışın ardından mahalle sakinlerinin dikkati sayesinde yakalandı ve sahibine teslim edildi. Keçinin, kurban edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanıyor. Olay, Mahmutlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Bayramın ilk günü ipini koparıp kaçan kurbanlık keçi, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

KEÇİYİ FARK EDEN KİŞİ

Mahalle sakini Mustafa Özev, keçiyi gördü ve hemen kardeşiyle birlikte 2,5 saat boyunca keçiyi takip ederek yakalamayı başardı. Yakalanan keçi, sahibine teslim edildi ve kurban edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılması bekleniyor. Mustafa Özev, “Sabah kuşlarıma bakarken damda keçiyi gördüm. Hemen kardeşim Soner’e haber verdim. Bayramda arkadaşımız Nazmi’nin kaybolan kurbanlığı olduğunu düşündük. Doğrulayınca, çalılıkların içinde 2,5 saat süren bir kovalamacanın ardından yakalayabildik” şeklinde konuştu.

SAHİBİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Kurbanlığını teslim alan Nazmi Demirci ise, “Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü. 25 bin TL’ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi. Demirci, “Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek” ifadelerini kullandı.