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Kurbanlık Koyunlar Dereden Kurtarıldı

2 KOYUN MAHSUR KALDI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin bahçesinden kaçan kurbanlık olan 2 koyun, girdikleri derede çamura düşerek mahsur kaldı. Koyunlar, bölgedeki ekipler tarafından başarıyla kurtarıldı.

VATANDAŞLAR YARDIM İSTEDİ

Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde bahçede beslenen iki koyun, kaçışı sırasında bir derede çamurun içinde sıkıştı. Koyunlarını kurtarmak için arkasından giden vatandaşlar, hayvanları kendi başlarına çıkartamayınca profesyonel yardım talep etti.

EKİPLER DURUMA MÜDAHALE ETTİ

Yardım talebinin ardından bölgeye gelen ekipler, iş makinesiyle derede mahsur kalan koyunları güvenli bir şekilde kurtardı. Koyunlar, kurtarıldıktan sonra sahiplerine teslim edildi.

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