Kurbanlık Pazarında Emekliler Zorlanıyor

KURBANLIK PAZARI DURGUN GEÇİYOR

Osmaniye’de kurbanlık pazarına giden emekliler, kurban almakta zorluk yaşadıklarını söylüyor. Kurbanlık satıcıları ise paylarına düşen sıkıntılardan dert yanıyor. Kurbanlık satıcısı İbrahim Kuş, “Halk perişan gibi duruyor. Halkın pazara karşı talebi biraz az. Geçen sene de bugünden biraz daha kötüydü ama bu yıl ondan biraz daha kötü” diyor.

EMEKLİLER KURBAN ALAMAYACAK MI?

Osmaniye’deki kurbanlık pazarı, emekliler için hayli sıkıntılı bir yer haline geliyor. Emekli Saim Etikan, “Emekli maaşı ile ikramiye bir kurbanlık eder. Bir ay taş yeriz herhalde” şeklinde düşüncelerini ifade ediyor. Besici Mehmet Basri Turhan, “Satışlarımız geçen seneye nazaran biraz düşük. Malum emeklilerin durumu ve açlık sınırı düşünülünce, geçen seneye nazaran bu sene 150 mal getirmiştik, bu sene 70 mala düşürdük” diyerek işlerin ne kadar kötüleştiğini aktarıyor.

MALİYETLER ARTINCA HAYVAN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Yüksek maliyetler, hayvan satışlarını da olumsuz etkiliyor. Turhan, “Bir kilo saman 20 lira, geçen sene 450 lira olan bir yem torbası bu sene 800 lira. Bu nedenle biz verim alamadığımız için hayvan sayısını azaltmak zorunda kaldık” diyor ve “Bu sene pazara daha az hayvan getirdik” bilgisini veriyor.

EMEKLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Emekli Sadettin Berk, “Vallahi alamayacağız. 290 lira kilosu. En kötü kurbanlık 20-25 bin lira” diyerek alım güçlerinin ne kadar düştüğünü dile getiriyor. Başka bir emekli Saim Etikan, “Geçen yıl 19 bin liraya aldım fakat bu sene en az 30 bin lira aynı geçen sene aldığım kurbanlık” şeklinde konuşuyor ve kurban alma imkanlarının zorlaştığını ifade ediyor. Emekli Yılmaz Yıldız da durumunu şöyle özetliyor: “Kurbanlık alamam, çok pahalı. 20-25 bin liradan aşağı yok. Bütçem 14 bin 500 lira.”