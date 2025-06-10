Kurbanlık Satışı 3 Milyonu Geçti

KURBAN BAYRAMI SATIŞ TAHMİNLERİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı sebebiyle 2,5 milyonu küçükbaş hayvan olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık satışı gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi. Çelik, AA muhabirine bayram dönemindeki hayvan satışlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Bayram süresince yetiştiricilerin ellerindeki kurbanlıkların büyük ölçüde satışının yapıldığına dikkat çeken Çelik, “Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti. Kurban Bayramı’nda 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay’ın ise 170 bin civarında vekaletle kurban kesimi gerçekleştirdiğini, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte toplam rakamın 1 milyonu aştığını belirtti. Ayrıca, satılamayan kurbanlıklar ve karantina nedeniyle kurban pazarlarında hayvanlarını sevk edemeyen yetiştiricilerin hayvanlarının Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacağını anımsatan Çelik, bunun yetiştiricilerin mağduriyetini önlemeye yönelik sevindirici bir hizmet olduğunu söyledi. Çelik, elde kalan hayvanlar için de ESK tarafından tavan fiyatların belirlendiğini, bu fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebildiğini ifade etti.

DERI KAYIPLARI VE EKONOMIK ETKİLER

Bakanlığın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu sistemle, karantina süreci tamamlanan hayvanların ESK tarafından satın alınacak olmasının yetiştiriciler için son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, “Bu manada Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın şahsında ESK’ye yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Çelik, bayramda ortaya çıkan hayvan derisi kaybının ekonomik açıdan üzüntü verici olduğuna dikkat çekerek, “Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var. Yıllar önce kurban bayramlarında adeta deri kapma yarışı olurken bugün toplama, nakliye, tuzlama, depolama gibi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kurban derilerini kimse almıyor. Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israfı, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum oluyor. Deri kayıplarını önleyerek ülke ekonomisine katkı sağlamak için topyekun seferber olmalıyız.” şeklinde sözlerini tamamladı.