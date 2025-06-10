Kurbanlık Satışları Üzerinde Tahminler Yapıldı

KURBAN BAYRAMI SATIŞ RAKAMLARI ARTIK YENİ SEVİYEDE

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı nedeniyle 2,5 milyonu küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyonun üzerinde kurbanlık hayvan satışı gerçekleştiğini öngördüklerini iletti. Çelik, Kurban Bayramı sırasında yapılan hayvan satışları hakkında değerlendirme yaptı. Bayram döneminde yetiştiricilerin elindeki kurbanlıkların büyük oranda alıcı bulduğunu vurgulayan Çelik, “Geçen yıl 2,2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl bu rakam 2,5 milyon civarında seyretti.” dedi.

Ayrıca, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yurt içi ve yurt dışında 890 bin, Türk Kızılay tarafından ise 170 bin civarında vekaletle kurban kesildiğini aktaran Çelik, diğer kuruluşlar ve zincir marketlerle birlikte toplam rakamın 1 milyonu aştığı belirtiliyor. Satılamayan kurbanlıklar ve karantina uygulamaları nedeniyle pazarlarına hayvanlarını sevk edemeyen yetiştiricilere ait hayvanların Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını anımsatan Çelik, bu durumun yetiştiricilerin mağduriyetini önlemek açısından önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

KARANTİNA VE FİYAT BELİRLEME SÜRECİ

Çelik, elde kalan hayvanlar için ESK tarafından tavan fiyatların belirlendiğini, fiyatların hayvanın yaşına, cinsine, randımanına ve karkas ağırlığına göre değişebileceğini ifade etti. Ayrıca, karantina nedeniyle hayvanlarını pazara götüremeyen yetiştiricilere kolaylık sağlandığını belirten Çelik, “Bakanlığımızın bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğu uygulamayla bu hayvanların karantina süreci bittiğinde ESK tarafından satın alınacak olması, yetiştiricilerimiz için son derece önemli.” dedi.

Çelik, bayramda yaşanan hayvan derisi kaybının ekonomik açından üzüntü verici bir durum olduğuna dair önemli bir noktaya dikkat çekti. “Değerlendiremediğimiz çok önemli bir deri potansiyelimiz var.” diyen Çelik, yıllar önce kurban bayramlarında deri kapma yarışının yaşandığını hatırlatarak, günümüzde yüksek maliyetler nedeniyle bu durumun büyük sorunlar yarattığını belirtti. Çelik, “Böyle olunca da milyarlarca liralık milli servetimizin israf edilmesi, ekonomik açıdan üzüntü verici bir durum olmaktadır.” ifadesini kullandı. Deri kayıplarının önlenmesi için ülke ekonomisine ciddi katkı sağlamak amacıyla toplumsal bir seferberlik yapılması gerektiğini vurguladı.