Kurbanlık Sevkiyatı Doğudan Başladı

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ HAZIRLIKLAR HIZLANIYOR

Yaklaşan Kurban Bayramı sürecinde Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır’dan batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatları başlamış durumda. Kurbanlık hayvanlar, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Erzurum Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nda kapsamlı muayenelerden geçiriliyor.

KONTROLLER KATILIMCI BİR ŞEKİLDE YAPILIYOR

Yapılan kontrollerde, şüpheli görülen hayvanlar sağlık raporları bulunsa bile tekrar muayeneye alınıyor. Eksik evraklı hayvanların geçişine izin verilmiyor, kayıt dışı hayvanların sevkiyatlarının önüne geçiliyor. Veteriner hekimler, yalnızca aşıları tam ve sağlıklı olan kurbanlıkların sevkiyatına onay veriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, istasyonda yapılan denetimlerin 7 gün 24 saat esaslı olduğunu ve batı illerine sevkiyatların başlamasıyla birlikte yoğunluğun arttığını belirtiyor. Kenger, “İstanbul hariç batı illerimize kurbanlık sevklerimiz bugün itibarıyla başladı. Yoğun bir şekilde hayvan sevkleri Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Erzurum gibi doğu illerimizden yapılıyor.” diye ekliyor. Bu süreçte, hayvanların yanlarında bulunması gereken evrakların, veteriner sağlık raporlarının, büyükbaş hayvanların pasaportlarının ve küçükbaş hayvanların nakil beyannamelerinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca, araçta bulunan canlı hayvanların küpeleri de gözden geçiriliyor.

KONTROL İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İstasyon sorumlusuna göre, bugüne kadar 8 bin 500 araç ve 301 bin hayvan muayene edildi. Bu kontroller, ilgili kanun gereğince eksiklikler tespit edildiğinde idari ceza işlemlerinin de uygulanmasını içeriyor. Kenger, ayrıca sevkiyatların başlaması nedeniyle kontrol noktasında görevli veteriner hekim sayısının artırıldığını ve hayvan sahiplerinin sorunla karşılaştıklarında il ve ilçe müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerektiğini hatırlatıyor.