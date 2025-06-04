Kurbanlık Yangınında 17 Hayvan Telef

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yılmaz Selim’in çiftliğinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sararak büyük bir felakete yol açtı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın kontrol altına alındı, ancak geriye sadece küle dönmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı. Daha önce satışı yapılmış olan hayvanlardan yalnızca 2’si kurtulabildi, diğer 17’si maalesef telef oldu.

ÇİFTLİK SAHİBİNİN DÜŞÜNCELERİ

Yangının boyutları sabah olduğunda net bir şekilde görüldü. Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, bayrama iki gün kala yaşanan bu olayı çok üzüntüyle karşıladı. Yılmaz Selim, “Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm,” diyerek yaşadığı kaybı ifade etti. “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin. Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm,” şeklinde konuştu. Selim ayrıca, gece boyunca yardım eden eş, dost ve ekiplerden Allah razı olsun dedi.