Küre Dağları’nda Orman Yangını Çıktı

ORMAN YANGINI HABERİ

BARTIN’ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı’nda bir orman yangını meydana geldi. Yangın, bölgeye yönlendirilen çok sayıda ekip tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

YANGININ ÇIKTIĞI NOKTA

Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde, saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, köylülerin ihbarıyla ortaya çıktı. Bu ihbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri gönderildi. Şu anda ekipler yangına müdahaleye devam ediyor.

KÖYLÜLER DE DESTEK VERİYOR

Bölge sakinleri, söndürme çalışmalarına yardım ediyor. Yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.