Küre Dağları’nda Tüylü Kekreçiçeği Keşfedildi

Küre Dağları Milli Parkı’nda yeni bitki türü keşfi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Kastamonu’daki Küre Dağları Milli Parkı’nda gerçekleştirdiği saha çalışmalarında ‘tüylü kekreçiçeği’ ilk kez tespit edilerek Türkiye’nin bitki florasına dahil edildi. Ekipler, 3 farklı noktada yaptıkları arazi çalışmaları sonucu toplamda 850 birey ‘tüylü kekreçiçeği’ (draba lasiocarpa) buldu. Bu keşif, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin ‘hassas zarar görebilir’ kategorisinde yer alan yeni tür ile Türkiye’nin bitki çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİ

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Neslihan Öziçli, ‘tüylü kekreçiçeği’nin Türkiye florası için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Öziçli, “Daha önce ülkemizde kaydı olmayan ve altın sarısı çiçekleriyle dikkat çeken ‘tüylü kekreçiçeği’, Türkiye’de ilk kez gözlemlendi. Küre Dağları Milli Parkı’nda 3 farklı lokalitede yaptığımız arazi çalışmalarında yaklaşık 850 birey tespit ettik. Ülkemiz, yaklaşık 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor; bunun 4 bini endemik özelliğe sahip. Bu yeni kayıt, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu bitki, lahanagiller ailesine ait ve Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesinde doğal yayılış gösteren bir tür. Türkiye’de ilk defa kaydedilmesiyle birlikte, ülkemizdeki ‘draba’ cinsine ait ‘takson’ sayısı 34’e yükseldi. Aizopsis alt grubundaki tür sayısı da 9’a çıktı” diye konuştu.

KORUMA ÇABALARI

Öziçli, yeni keşfedilen türün analizleri sonucunda Uluslararası Doğa Koruma Birliği kriterlerine göre ‘hassas zarar görebilir’ kategorisinde yer aldığını belirterek, “Bu da habitatlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Amacımız, bu tür gibi değerli bitkileri sadece bilim dünyasına tanıtmak değil, aynı zamanda onları koruyarak gelecek nesillere aktarmak. ‘Tüylü kekreçiçeği’ de, ülkemizin bu zengin doğa mirasının önemli bir parçası olarak kayıt altına alınmış oldu” ifadesinde bulundu.

YENİ KÜLTÜRÜN ÖNEMİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarından Muhammed Hakan Çakmak, keşfin Türkiye’nin bitki tür zenginliğine yaptığı katkıyı vurgulayarak, “Tüylü kekreçiçeği, cüce görünümlü, bahar aylarında altın sarısı çiçekler açan bir bitki. Genellikle kayalık ve uçurum habitatlarını tercih ediyor. Türkiye’de şu anda yalnızca Batı Karadeniz’de, Küre Dağları’nda bulunmakta. Ancak Türkiye’de ilk kez tespit edilip kayda geçirilmesi, tür çeşitliliğimizin arttığı anlamına geliyor. Türkiye, 3 farklı bitki coğrafyasının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Ekolojik koşullar, bu çeşitliliğin öne çıkmasında en önemli etken. Biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ülkelerden biriyiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı aracılığıyla yeni keşifle ilgili, “Anadolu’nun En’leri arasına yeni bir keşif: Tüylü kekreçiçeği. Küre Dağları Milli Parkı’nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz, 4 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkeziyiz. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.