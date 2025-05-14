Küre’de Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirildi

EĞİTİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri kapsamında ilçe okullarında eğitim etkinlikleri düzenlendi. Bu eğitimlerin gerçekleştirildiği okullar arasında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Cumhuriyet İlkokulu bulunuyor. İlçede faaliyet gösteren maden işletmesi yetkilileri, öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Verilen eğitimlerde, atık yönetimi, çevre kirliliğine duyarlılık, doğaya atılan malzemelerin geri dönüşümü ve doğanın korunması gibi başlıklar ele alındı. Bu konuların önemi hakkında bilgiler verildi ve öğrencilere çevre bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Eğitimlerin sonunda, öğrencilere teşekkür hediyeleri takdim edildi.