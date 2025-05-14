Haberler

Küre’de Eğitim Faaliyetleri Gerçekleştirildi

EĞİTİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Küre Yeşil Atık ve Çevre Müfettişleri projeleri kapsamında ilçe okullarında eğitim etkinlikleri düzenlendi. Bu eğitimlerin gerçekleştirildiği okullar arasında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Küre Cumhuriyet İlkokulu bulunuyor. İlçede faaliyet gösteren maden işletmesi yetkilileri, öğrencilere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Verilen eğitimlerde, atık yönetimi, çevre kirliliğine duyarlılık, doğaya atılan malzemelerin geri dönüşümü ve doğanın korunması gibi başlıklar ele alındı. Bu konuların önemi hakkında bilgiler verildi ve öğrencilere çevre bilincinin artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Eğitimlerin sonunda, öğrencilere teşekkür hediyeleri takdim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Dizi Eleştirileri Sosyal Medyada Yayıldı

Channel 4'ün tartışmalı programı Virgin Island'ın ikinci bölümü, bir masaj seansıyla izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. Program, "bakirelerin" cinsellik ve yakınlık deneyimlerini mercek altına alıyor.
Haberler

Çin, Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin Koşul Önerdi

Çin, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin desteklenmesi için uygun koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı; diyalogla çözüm çağrısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.