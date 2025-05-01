Küre İlçesinde Kamyon Devrildi, Yaralanan Yok

KÜRE İLÇESİNDE KAMYON KAZASI YAŞANDI

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bir meyve ve sebze yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu-İnebolu karayolunun Küre ilçesi mevkiinde, henüz kimliği tespit edilemeyen sürücü, taze meyve ve sebze taşıyan kamyonunu kontrol edemeyerek yoldan çıktı ve şarampolde devrildi. Kazanın ardından aracın kasasında bulunan tonlarca meyve ve sebze yola saçıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza sonrası, yola saçılan sebze ve meyveler toplandı.

YOL TEMİZLİĞİ VE TRAFİK DURUMU

Karayolları ekipleri, meydana gelen kazanın ardından temizlik çalışmalarına başladı ve bu çalışmaların tamamlanmasının ardından yol tekrar araç trafiğine açıldı.