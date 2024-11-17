“Kürek Balığı Kıyıya Vurdu: Öğrenciler Buldu”

KÜREK BALIKLARI GÜNEY KALİFORNİYA’DA GÖRÜLDÜ

Derin denizlerde yaşayan ve genellikle sığ sularda nadiren rastlanan kürek balığı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güney sahillerine ulaştı. Independent gazetesinde yayımlanan bilgilerine göre, Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü’nde doktora yapan öğrencilerden biri, yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir kürek balığı bulduğunu bildirdi.

KÜREK BALIKLARI KIMET HABERCİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Kürek balıklarının yaklaşan felaketleri önceden bildirdiğine inanılıyor ve bu nedenle “kıyamet habercisi” olarak adlandırılıyor. 1901 yılından beri Kaliforniya’da yalnızca 20 kez kıyıya vurduğu kaydedildi.