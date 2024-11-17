More
Gündem

“Kürek Balığı Kıyıya Vurdu: Öğrenciler Buldu”

kurek-baligi-kiyiya-vurdu-ogrenciler-buldu

KÜREK BALIKLARI GÜNEY KALİFORNİYA’DA GÖRÜLDÜ

Derin denizlerde yaşayan ve genellikle sığ sularda nadiren rastlanan kürek balığı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güney sahillerine ulaştı. Independent gazetesinde yayımlanan bilgilerine göre, Kaliforniya Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü’nde doktora yapan öğrencilerden biri, yaklaşık 3 metre uzunluğunda bir kürek balığı bulduğunu bildirdi.

KÜREK BALIKLARI KIMET HABERCİSİ OLARAK BİLİNİYOR

Kürek balıklarının yaklaşan felaketleri önceden bildirdiğine inanılıyor ve bu nedenle “kıyamet habercisi” olarak adlandırılıyor. 1901 yılından beri Kaliforniya’da yalnızca 20 kez kıyıya vurduğu kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

17 Yaşındaki Kızla Otele Giriş Krizi

Sultangazi'de polis, 17 yaşındaki bir kızla otele girmeye çalışan Erdinç B.'yi durdurdu; üzerinde uyuşturucu bulundu. Olay sırasında 5 kişi gözaltına alındı.
Gündem

“TÜİK, 2025 Bütçe İddialarını Yalanladı”

TÜİK, 2025 bütçe teklifinde yer alan Sermaye Giderleri'nin Genel Tarım Sayımı ile ilgili artışına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.