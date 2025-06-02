Kürekçiler, Çevre İçin Pankart Açtı

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Edirne’de, milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Meriç Nehri’nde düzenledikleri etkinlik ile çevre kirliliğine dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte, Edirne’de kamp yapan kürek milli takımı ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, tekneleriyle nehrin ortasında toplandı. Kürekçiler, “Doğayı Sev”, “Çevrene Sahip Çık Geleceğini Koru”, “Çevre Önemli Gelecek Güvenli” ve “Çevrene İyi Bak” yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

DESTEK VEREN İSİMLER

Etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı da botla nehre açılarak sporculara destek verdi. Sarı, Edirne’nin merkezinden geçen Meriç Nehri’nin hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle tanındığını, aynı zamanda bu bölgede kürek sporunun da ön plana çıktığını belirtti. Kürek şampiyonlarının bu nehirde yetiştiğini ifade eden Sarı, “Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikle katılımcılarımız hem spor yapıyor hem de bu seneki temamız olan plastik kirliliğinin önemine açtıkları pankartlarla vurgu yapmış oluyorlar.” dedi.

TEŞEKKÜR NOTU

Sarı, etkinliğe destek veren 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü’ne de teşekkür etti. Etkinlik, sporcuların çevre bilincini artırmayı hedefliyor ve bu gibi organizasyonların daha fazla gerçekleştirilmesi gerektiğini gösteriyor.