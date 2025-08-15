Küresel Adaletsizlik Sorunları Büyür.

TARİHİ KIRILMA NOKTASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Tarihin bir kırılma noktasındayız. Var kabul ettiğimiz, var zannettiğimiz, var saydığımız küresel organizasyonlar, küresel kurumlar hiçbir fonksiyon, hiçbir işlev taşımıyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Artvin’in Arhavi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısında ve Artvin İmam Hatip Lisesi’nin 50. kuruluş yılı kutlama programında konuşan Bakan Kacır, Artvin’de üretim gücünü artırmak istediklerini dile getirdi. Kacır, “Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde muazzam bir kalkınma yolculuğu içinde. ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek başladığımız yolculukta, 24 yılda Türkiye’ye asırlık hizmetler ve projeler kazandırdık. Bu başarılar, milletimizin gücüyle mümkün oldu. İnşallah bundan sonraki yolculuğumuz da Allah’ın izniyle devam edecek. Bugüne kadar gerçekleştirilenler önemliydi, ama ‘Türkiye Yüzyılı’ adlı aydınlık yarınlar, Türk milletine çok daha büyük kazanımlar getirecek” dedi.

Bakan Kacır, yeryüzünde mevcut olan büyük servet ve gelir dağılımı adaletsizliğine değindi. “Çok şeyin, önümüzdeki dönemde farklı cereyan edeceği bir döneme adım attık. İnsanlık, bir yüzyıl boyunca pazarlanan kapitalist ve liberal ticaret düzeninin dünyanın daha fazla refah getireceğine inanarak yaşadı. Ancak bu düzenin insanlığa beklenen huzuru ve zenginliği eşit bir şekilde getirmediği görülüyor” biçiminde sözler sarf etti. Kacır, Sahra Altı Afrika’da doğan bir bebek için beklenen yaşam ömrünün yalnızca 53 yıl iken, Japonya’da ise bu sürenin 86 yıl olduğunu vurguladı. “Her gün 10 bin kişi ihtiyaç duyduğu sağlığa ve ilaçlara ulaşamadığı için hayatını kaybediyor. Bugünkü küresel sistemde bu adaletsiz durum sürüyor. Var kabul edilen küresel kurumlarsa işlevsiz durumda” dedi.

MAZLUMLARA UMUT OLMAK

Dünyada 2 yıldır devam eden bir soykırım olduğunu belirten Bakan Kacır, “Mazlumların hakkını koruyacak bir küresel sistem yok. Biz Türk milleti olarak, adaleti ve merhameti yeniden insanlığa ulaştırmak için büyük bir sorumluluğa sahibiz. Tarihi misyonumuz doğrultusunu alarak bu imtihanı da başarıyla geçeceğiz” şeklinde konuştu. Kacır, “Türk’ün ayağa kalkması ve insanlığa umut saçması bekleniyor. Bu umudu da imam hatip okulları sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİSİ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Bakan Kacır, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerlemelerine de dikkat çekti. “Türk milletinin evlatlarının neler başardığını görmekteyiz. 60 yıl önce Nuri Demirağ yerli uçaklar üretiyordu. 90 yıl önce Vecihi Hürkuş da uçaklar üretmişti; fakat bu girişimler akamete uğratılmıştı. 2000’li yıllarda sağlam bir irade ile, ihtiyaçları kendi kaynaklarıyla karşılama hedefi benimsendi ve sonuç olarak Türk milleti, Bayraktar, Akıncı ve Hürkuş gibi projelerle büyük başarılara imza attı” dedi.

ARTVİN’DE YEREL KALKINMA HAMLESİ

Bakan Kacır, Artvin’deki valilik ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin 81 şehrinde büyük bir kalkınma seferberliği var. Yerel kalkınma hamlesini de hayata geçiriyoruz. Artvin’deki Arhavi Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında binden fazla insan istihdam edilecek. Şu ana kadar 500 milyon liranın üstünde finansman sağladık. Artvin’in sınır şehri olmasının avantajlarını değerlendirerek bir üretim ve istihdam merkezi olmasını sağlayacağız” diye belirtti.

ARTVİN’İN GELECEĞİ DAHA Aydınlık OLACAK

Arhavi, Hopa, Merkez ve Şavşat sanayi sitesi projelerinin tamamlandığını hatırlatan Bakan Kacır, AK Parti iktidarında KOBİ’lere 542 milyon lira destek sağlandığını söyledi. “148 yerel kalkınma projesine 1 milyar 300 milyon lira destek verdik. Yerel Kalkınma Hamlesi ile özel sektörü hızlandırmak önemli. Yatırımlara 240 milyon lira finansman desteği sunuyoruz ve 8 yıl sigorta primini karşılayacağız. Bu yatırımlarla Artvin’in geleceğini aydınlatacağız” şeklinde ifadeler kullandı.