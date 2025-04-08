Küresel Belirsizlik Piyasalarda Çöküş Yaratıyor

KÜRESEL BELİRSİZLİK PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel ölçekte yaşanan belirsizlik, piyasalarda önemli çöküşlere yol açıyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde ekonomik durgunluğun yaşanabileceğinin altını çiziyor. Dolar, altın, gümüş, borsalar ve kripto paralar büyük kayıplar yaşıyor. 2 Nisan’da ek vergi kararlarını açıklayarak ‘Kurtuluş Günü’ ilan eden Trump, ülkeye giren tüm mallara yönelik yeni ithalat vergileri duyurdu. Bu kararın ardından Çin hükümeti, 10 Nisan’dan itibaren ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Dolar endeksi, yüzde 0.5 azalarak 102.5 seviyesinde işlem gördü; yen karşısında ise ilk işlemlerinde yüzde 1 değer kaybetti.

TİCARET SAVAŞI KAYGILARI ARTIYOR

ABD’nin gümrük vergisi paketinin, küresel ekonomik yavaşlamayı tetikleyebilecek bir ticaret savaşının çıkabileceğine yönelik kaygıları artırdığı ifade ediliyor. Ticaret savaşlarının yarattığı belirsizliğin Türkiye dahil birçok piyasa üzerinde önemli etkileri olduğu gözlemleniyor. Geçen haftaki büyük düşüşlerin ardından hisse senedi piyasaları yeni haftaya da benzer sert düşüşlerle başladı. Tarife belirsizliği sadece borsaları etkilemekle kalmadı, dolar ve kripto varlıklarını da vurdu; ayrıca altında satışlar derinleşti. Asya, Avrupa ve ABD borsalarında yaşanan kayıp, dün itibarıyla daha da büyüdü. Küresel çalkantılardan Borsa İstanbul da zarar gördü. Hürriyet’in haberine göre, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9 bin 117,38 puandan işlem görmeye başladı.

Asya tarafındaki satış baskısı, diğer borsalarda da etkisini sürdürdü. Hong Kong’daki Hang Seng endeksi, geçen hafta yüzde 2.46 gerilemesinin ardından dün de yüzde 13.2 kayıpla düşüş yaşadı. Şanghay Bileşik endeksi ise son bir haftada yüzde 0.28 değer kaybetmişken, dün 7.3 puan düştü. Japonya’daki Nikkei 225 endeksi ise geçen hafta yüzde 9 gerilemenin ardından, dün yüzde 7.7 değer kaybetti. En büyük kripto para birimi Bitcoin, ABD’nin gümrük vergisi politikasına dair belirsizliklerle yüzde 10’un üzerinde kayıp yaşayarak 75 bin doların altına geriledi. Avrupa’nın önde gelen şirketlerini temsil eden STOXX 600 endeksi ise yüzde 5.8 düşüş ile dikkat çekti; bu indeks altındaki şirketlerin yaklaşık yüzde 97’sinin hisse fiyatları gerildi.

ABD borsaları yeni haftaya ciddi bir çöküşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 3.51, Nasdaq ise yüzde 3.91 kayıp yaşadı. S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek ‘ayı piyasası’ bölgesine girdi. Ayrıca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilk faiz indirim beklentisi, artan resesyon endişeleri doğrultusunda mayıs ayına çekildi. Analistler, Fed’in mayıs ayında yüzde 53 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini belirtirken, bu durum tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle birlikte, bankanın yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini ekliyor.

Trump, piyasalardaki çöküş sonrası Truth Social üzerinden Fed’e bir kez daha çağrıda bulundu. Ülkedeki enflasyonun olmadığını söyleyen Trump, Fed’in harekete geçmekte yavaş kaldığını belirtti. Ekonomik göstergelerin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, ABD’nin dış ticarette kazanan taraf olduğunu savundu. “Petrol fiyatları düştü, faiz düştü, gıda fiyatları düştü, enflasyon yok” şeklinde konuştu. Ayrıca Çin’i hedef alarak bu ülkeyi ‘en büyük suistimalci’ olarak nitelendirdi.