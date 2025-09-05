Küresel Belirsizlikler Altını Yükseltiyor

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER VE MERKEZ BANKALARININ ROLÜ

Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının alımları, altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşımayı başarıyor. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, “Altın, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de krizlerin para birimi. Ons yükseliyor, kur baskısı artıyor; gram altında 5 bin TL artık sadece bir zaman meselesi” dedi. Altın, bu hafta ons başına 3 bin 550 dolar seviyesini aşarak yeni bir dönemin kapılarını araladı. Kitiş, altındaki bu yükselişi değerlendirdi ve sık sık karşılaşılan durumların beklenmedik olmadığını belirtti.

Kitiş, altındaki artışın arkasında üç temel faktör bulunduğunu ifade etti. ABD Merkez Bankası üzerindeki siyasi baskı tartışmalarının güvenli liman talebini artırdığını söyleyen Kitiş, bunun yanı sıra Orta Doğu’daki çatışmalar ve Asya’daki ticaret rekabetinin de altına güçlü bir destek sağladığını aktardı. Ayrıca, Çin ve Türkiye gibi birçok ülkenin rezerv artırımı ile altının stratejik bir varlık konumuna yükseldiğine de değindi. Türkiye özelinde altın fiyatlarının sadece ons hareketine bağlı olmadığını belirten Kitiş, döviz kurundaki yükselişin gram altının önceki seviyeleri aşmasını sağladığını dile getirdi.

GRAM ALTIN VE DÖVİZ KURU ETKİSİ

Kitiş, “Türkiye’de altının değeri yalnızca ons değil, kur çarpanı üzerinden de katlanıyor. Bu sebeple TL bazındaki rekorlar küreselden çok daha hızlı geliyor” dedi. Dolar/TL’nin 41 seviyesinin üzerinde kalmasının gram altını doğrudan yukarı taşıdığını belirten Kitiş, yatırımcıların enflasyona karşı güven arayışının bu yükselişi desteklediğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının altın için oldukça güçlü öngörülerde bulunduğunu kaydetti. Goldman Sachs ve JPMorgan gibi kurumların çeşitli tahminlerini paylaşan Kitiş, ons altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3 bin 700 dolara kadar ulaşabileceğini, bazı şartlarda ise 4 bin 500 – 5 bin dolar bandına yükselebileceğini belirtti.

Kısa Vadede GRAM ALTIN FİYATLARI

Kısa vadeli senaryolar da dikkat çekiyor. Mevcut durumda onsun 3 bin 550 dolarda ve dolar/TL’nin 41,1 seviyesinde kalmasının gram altını yaklaşık 4 bin 700 TL seviyesine taşıdığını belirten Kitiş, yükseliş senaryosunda onsun 3 bin 600 dolara ve kurun 42 seviyesine çıkması durumunda gram altının 4 bin 900 TL’ye çıkacağını ifade etti. Olumlu kur senaryosunda ise onsun 3 bin 700 dolara ve kurun 43 seviyesine ulaşması durumunda gram fiyatının 5 bin 100 TL’ye çıkacağını söyledi. Kitiş, “Teknik göstergeler gram altında 4 bin 800 – 5 bin TL bandını güçlü bir hedef olarak işaret ediyor. Daha önce ons için verdiğimiz öngörü nasıl gerçekleştiyse, gram altın için 5 bin TL hedefi de artık uzak değil” şeklinde konuştu.

Kitiş, altının küresel ölçekte güvenli liman rolünü daha da güçlendirdiğini ve Türkiye’de döviz kurunun yanı sıra enflasyonun çift taraflı etkisiyle gramın daha hızlı rekorlar kırdığını belirterek süreci şu şekilde özetledi: “Daha önceki yazılarımızda yatırımcıya yol gösterdik, bugün bu öngörülerin gerçekleştiğini görüyoruz. Altın, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de krizlerin para birimi. Ons yükseliyor, kur baskısı artıyor; gram altında 5 bin TL artık sadece bir zaman meselesi.”