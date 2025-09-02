Küresel Çatışmalarda Türkiye’nin Yüksek İsteği

KÜRESEL ARAŞTIRMALARDA ÇARPICI SONUÇLAR

Küresel düzeyde sıcak çatışmaların artması ve siyasi istikrarsızlıkların yoğunlaşmasıyla birlikte, halkların savaşa eğilimi üzerine yapılan uluslararası bir anket dikkat çekici bulgular ortaya koydu. WIN/Gallup International tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, farklı ülkelerde halkların ülkelerini savunmak için savaşma isteklerini ölçtü. Elde edilen sonuçlar, kıtalar arasında belirgin farklılıklar olduğunu gösteriyor ve Türkiye’nin bu konudaki durumu dikkatleri çekiyor.

BATI AVRUPA’DA SAVAŞA İSTEKLİLİK DÜŞÜK

Araştırma sonuçlarına göre, Batı Avrupa ülkelerinde halk, savaşa karşı belirgin bir isteksizlik sergiliyor. Gelişmiş ülkeler arasında yer alan Almanya, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde cepheye gitme isteği oldukça düşük. Öte yandan, Asya kıtasındaki birçok ülkede halkın büyük bir çoğunluğu, gerektiğinde kendi ülkesini savunmak için silaha sarılabileceğini ifade ediyor. Türkiye ise, araştırma sonuçlarına göre, yüksek savaşma isteğiyle öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Türk halkının yüzde 73’ü, ülkesini savunmak için savaşabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE DÜNYA GENELİNDE İLK 10’DA

Turkey, bu oranıyla dünya genelinde ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Türk halkının savaşma isteği, Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin vatandaşlarıyla benzerlik gösteriyor. Savaşma isteğiyle ilgili sıralama şu şekilde: 30. Japonya: Yüzde 11, 29. Hollanda: Yüzde 15, 28. Almanya: Yüzde 18, 27. İtalya: Yüzde 20, 26. İspanya: Yüzde 21, 25. Çekya: Yüzde 23, 24. İngiltere: Yüzde 27, 23. Fransa: Yüzde 29, 22. Avustralya: Yüzde 29, 21. Kanada: Yüzde 30, 20. Danimarka: Yüzde 37, 19. Arjantin: Yüzde 43, 18. ABD: Yüzde 44, 17. Polonya: Yüzde 47, 16. Brezilya: Yüzde 48, 15. Nijerya: Yüzde 50, 14. İsveç: Yüzde 55, 13. Meksika: Yüzde 56, 12. Rusya: Yüzde 59, 11. Ukrayna: Yüzde 62, 10. Endonezya: Yüzde 70, 9. Çin: Yüzde 71, 8. Türkiye: Yüzde 73, 7. Finlandiya: Yüzde 74, 6. Hindistan: Yüzde 75, 5. Afganistan: Yüzde 76, 4. Azerbaycan: Yüzde 82, 3. Bangladeş: Yüzde 86, 2. Vietnam: Yüzde 89, 1. Pakistan: Yüzde 89.