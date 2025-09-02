Küresel Ekonomi İçin Faiz Kararları Bekleniyor

ENFLASYONLA MÜCADELE VE MERKEZ BANKALARI

Ülkelerin enflasyonla mücadelesi sürüyor. Bu süreçte başta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) öngörülen para politikası kararları, küresel ekonomik seyir hakkında önemli ipuçları sunacak. ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomide yaratabileceği etkilere dair belirsizlikler devam ederken, gümrük vergileri merkez bankalarının müdahale alanını kısıtlıyor. Fed, bu ay, Başkan Donald Trump’ın sık sık eleştirileri arasında faiz oranı kararını duyuracak.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE DOLAR ENDÜSTRİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlandırmalarda, Fed’in eylülde yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. Bunun dışında, yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapılması bekleniyor. Faiz indirimine yönelik artan beklentilerle birlikte, dolar endeksi son beş işlem gününde değer kaybetti. Dolar endeksinin zayıflaması ve risklerin devam etmesiyle, altının ons fiyatı 3,508.9 dolara çıkarak tarihi bir zirveye ulaştı. Ayrıca, gümüşün ons fiyatı da haftaya yükselişle başlamasının ardından 40.76 dolara çıkarak Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş, yeni işlem gününde 40.86 dolara yükselmeye devam etti. Platinin ons fiyatı da son üç gün boyunca artış gösterdi ve yeni işlem gününde 1,426 dolara ulaştı.

Gelişmeler ışığında, son günlerde yükselen paladyumun ons fiyatı yüzde 2.2 artışla 1,139 dolara kadar çıktı ve yeni günde ise hafif bir düşüşle 1,137 dolardan işlem görüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, ons altındaki 3,450 dolar ve gümüşteki 40 dolar seviyelerinin aşıldığını vurgulayarak, bu seviyelerin aşılmasının alımları hızlandırdığını belirtti. İncekara, 2023’ün başından bu yana gümüşteki kazancın yüzde 40’a ulaştığını ifade ederken, paladyum ve platindeki yükselişin de dikkat çekici olduğunu kaydetti.

YATIRIMCILARIN ODAĞI

Kıymetli metallerdeki fiyatlamalar üzerinde etkili olabilecek gelişmelerin yatırımcıların dikkatinde olduğunu aktaran İncekara, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasa dinamiklerini değiştirebileceğine değindi. Açıklanan istihdam verilerine dikkat çeken İncekara, “Zayıf bir tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir” ifadelerini kullandı. Fed’in olası 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi tartışmalarının kıymetli metaller üzerindeki etkilerine dair görüşlerini paylaşarak, altın fiyatlarının, Fed’in faiz indirimine dair artan beklentiler ile yükseldiğini, bunun sonucunda ABD’de ons altın fiyatlarının zirveye ulaştığını bildirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

Dr. İncekara, jeopolitik riskler ve belirsizliklerin altın yatırımının önemli destekçileri olduğunu belirtti. Gümüşün, yılbaşından bu yana altından daha fazla değer kazandığının altını çizen İncekara, gümüşün sanayi talebi tarafından desteklendiğini anlattı. Gümüş yatırımcısının, gümüşü sadece bir yatırım aracı olarak görmemesi gerektiğini ifade etti. Gümüş arzının yüksek talep nedeniyle üst üste beşinci yıl “arz açığı” ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Fed’in faiz indirimlerinin kıymetli metaller üzerindeki etkilerine değinerek, faiz indirimlerinin ardından dolar endeksinin değer kaybetmesinin beklendiğini kaydetti. Ayrıca, dolar endeksindeki düşüşünün genelde varlık fiyatlarını artırdığını ifade etti. Ergezen, “Bütün bunların ötesinde, ABD mahkemesinin Trump’ın tarifelerini engellemesi burada da risk primini artırıyor” diyerek tahminlerini paylaştı. Gümüşün bu durumdan daha olumlu etkilendiğine dikkat çeken Ergezen, “Kıymetli metallerde öncülüğü gümüş üstlenmiş gibi görünüyor” dedi. Gümüşün altına göre daha fazla kullanım alanına sahip olduğunu ve faiz indirimleriyle ekonomik canlanmanın daha fazla olabileceği öngörüsünde bulunarak, bu durumun gümüşü destekleyen bir unsur olabileceğini belirtti.