Küresel Ekonomide Belirsizlik Devam Ediyor

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK VE ALTIN

Küresel ekonomide belirsizlik durumu devam ederken, bu süreçten faydalanan değerli metal altın, kripto para birimleriyle birlikte ön plana çıkıyor. Bitcoin, Çin ve ABD’nin ticaret savaşları görüşmelerinin gerçekleştirilecek olmasının etkisiyle risk iştahındaki artışla birlikte değer kazanıyor. Uzmanlar, gümrük vergisi konusundaki görüşmelerde yaşanacak gerilimlerin azalabileceğini ve böylece pozitif bir atmosferin doğabileceğini ifade ediyor.

Bitcoin, yüzde 3 oranında bir artışla 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Diğer popüler kripto para birimleri de önemli yükselişler yaşıyor. Ethereum, yüzde 2.70 artışla bin 843 dolara ulaşırken, Ripple ise yüzde 2 primle 2.14 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Kripto para piyasası, mevcut ekonomik belirsizlik ortamında yatırımcıların ilgisini çekiyor.