Küresel Ekonomik Dalgalanmalara Rağmen Bitcoin Güçlü

KÜRESEL MAKROEKONOMİK DALGALANMALAR VE BITCOIN’İN DİRENÇ GÖSTERİŞİ

Küresel makroekonomik dalgalanmalar genellikle kripto para piyasasında olumsuz etkilere yol açabiliyor, ancak en son veriler Bitcoin’in bu zorlu koşullarda gösterdiği güçlü direnci ortaya koyuyor. Michael Saylor’ın sahibi olduğu Strategy, 285 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu durum, 10 veya daha fazla BTC tutan cüzdanların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ile birleştiğinde, büyük yatırımcıların kripto para piyasasına olan güveninin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Şu anda Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,3 ve haftalık bazda yüzde 7 artışla 85.813 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gümrük vergilerinin azaltılmasının ötesinde, çeşitli Blockchain metrikleri Bitcoin’in son fiyat artışının gelişen temellerle ve olumlu zincir üstü metriklerle desteklendiğini gösteriyor. Santiment’in raporu, yatırımcıların Bitcoin beklentileri konusunda daha iyimser hale gelerek değişen piyasa duyarlılığını vurguladı. Kripto topluluğundaki önemli isimler, büyük Bitcoin alımları yapmaya devam ediyor. Strategy, büyüyen rezervlerine 285 milyon dolarlık Bitcoin ekleyerek uzun vadeli yatırımcılar arasında artan güveni bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Veriler, genellikle sürdürülebilir rallilerin potansiyelini işaret eden önemli bir gösterge olan Ağ Gerçekleşen Kâr/Zarar (NRPL) oranında kayda değer bir artış olduğunu gösteriyor. Bu metrik, daha fazla Bitcoin sahibinin kârda olduğunu ve bu durumun satış baskısını azaltabileceğini ifade ediyor. Ayrıca borsalardaki Bitcoin arzının azalması, satış için daha az token bulunduğu anlamına geliyor. Borsa arzındaki bu düşüş, genellikle yatırımcıların pozisyonlarını uzun vadeli olarak koruduklarını gösteriyor ve bu durum da Bitcoin’in fiyat istikrarına katkıda bulunuyor. 10 veya daha fazla BTC tutan cüzdanlar, önemli yatırımcılardan gelen artan ilgiyi işaret ederek 16,36 milyon BTC ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat düşüşleri sırasında bile balinalar, varlıklarını artırmaya devam etti.