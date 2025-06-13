Küresel Ekonomik Kriz Türkiye’yi Etkiledi. Urgan Ailesi Konkordato Başvurusunda Bulundu. Hammer Jack, İlgili Başvuru Yapmadı. 3 Kişilik Komiser Heyeti Görevlendirildi. Yeniden Yapılandırma Süreci Başlatıldı. 100 Yıllık Geçmişi Olan Marka

KÜRESEL EKONOMİK KRİZİN ETKİLERİ

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye’deki birçok firmanın konkordato ve iflas başvurusunda bulunmasına yol açıyor. Konkordato ilan edenler arasında köklü şirketler ile ekonominin önde gelen aileleri de yer alıyor. Son olarak, Türkiye’de 100 yıldır ayakkabı üretimi yapan Urgan Ailesi’nden gelen haber dikkat çekici. Aileden iki kişi ve üç şirket için konkordato talep edilirken, şirketin amiral gemisi olan ‘Hammer Jack’ markası için herhangi bir başvuru yapılmadı. Konkordato talep eden isimler ve şirketler arasında şunlar bulunuyor: – Mehmet Ali Urgan – Mehmet Dinçer Urgan – Efe Ayakkabıcılık – Panda Ayakkabıcılık – Efe Otelcilik. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 12 Haziran tarihli kararında şirketin mali tablolarını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Üç aylık geçici mühlet süresince gerçekleştirilecek incelemeler ve hazırlanacak rapor, bu üç şirket hakkında nihai kararın verilmesinde etkili olacak.

URGAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Konkordato ilan eden Urgan ailesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “1925 yılından bugüne ayakkabı sektöründe bulunmaktayız. 100 yılı aşan köklü geçmişimizde farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliğini öne çıkaran sektöründe lider ayakkabı markalarından birisiyiz. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 600 bayi, 1000 corner shop, 10 franchise shop ve 10 tane de yurt dışı shoplarla hizmet veren köklü bir markayız. Tasarım ve üretiminin tamamı Türkiye’de yapılan, üretim teknolojisini, el işçiliğinin kalitesiyle birleştiren ayakkabı markası HAMMER JACK olarak dünyanın çeşitli birçok destinasyonlarına ihracat yapıyoruz. Tüm satın alımımızı yurt içindeki tedarikçi partnerlerimizden yaparak, ayakkabı sektöründe çok hızlı bir ivme yakaladık. 5 senede 30 katına çıkan ciro rakamlarına ulaştık. Almanya’dan Kırgızistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan markamız, şu ana dek kendi mağaza konseptimiz ile açılan bayiler aracılığı ile büyüdü. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı ve piyasa faizlerinin öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkilemeye başlamıştır. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, belirli tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye koymak amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu doğrultuda 04.06.2025 tarihi itibariyle Av. Muhammet Yusuf ARI tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato talebimiz gereğince mahkemece tedbir kararı alınmıştır. Tüm tedariğini yurt içinden gerçekleştiren ve ihracata yönelen Hammer JACK markamız milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecimizin temel amacı, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bayilerimizin haklarını korumaktır. Bu süreç, daha sağlam ve kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacaktır.”