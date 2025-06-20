Küresel Fenomen Labubu’yu Duydunuz Mu?

LABUBU’NUN GÜNDEMİ GECİKMEDEN YAYILIYOR

İster sevimli, ister garip, ya da sadece tuhaf, bu tüylü bebekler dünya genelinde büyük bir ilgi ve popülerlik kazanmış durumda: Labubu. Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart’ın sevimli canavarları, sadece küçük bir oyuncak değil, aynı zamanda ünlü isimlerin de ilgisini çeken viral bir fenomen haline geldi. Rihanna, Dua Lipa, Kim Kardashian ve Blackpink’ten Lisa gibi isimler, Labubu’nun hayranları arasında yer alıyor. Global çapta Labubu hayranları, bu bebeği satın almak için uzun kuyruklar oluşturarak bazen kavgalara bile sebep olabiliyor. Hayranlardan Fiona Zhang, “Bu kadar çetin bir rekabetin içinde bunu satın almayı başardığınızda büyük bir başarı hissediyorsunuz” diyor.

POP MART’IN BAŞARISI VE LABUBU’NUN KAYNAĞI

Labubu’ya olan ilginin artması, Pop Mart’ın kârını geçtiğimiz yıl neredeyse üç katına çıkardı. Bu dönemde bazı gözlemciler, pandeminin ve Batı ile gergin ilişkilerin etkisiyle Çin’in yumuşak gücüne enerji verdiğini düşünüyor. Peki, bu fenomen nasıl oluştu? Labubu, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan “The Monsters” oyuncak serisinin bir karakteri. Labubu, peluş gövdeleriyle dikkat çekerken, büyük gözleri ve yaramaz bir gülümsemesiyle kendine özgü bir formda tasarlanıyor. Resmi satış sitesine göre, “Labubu iyi kalpli ve her zaman yardım etmek istiyor, ancak çoğu zaman yanlışlıkla tam tersini yapıyor.”

KANADA’DA ZEHİRLEŞEN FENOMEN

Pop Mart, Labubu’nun haklarını 2019’da Kasing Lung ile elinde bulundurduktan sonra “kör kutu” olarak adlandırdığı satış stratejisine geçti. Bu yöntem, müşterilerin kutunun içindekini paket açıldığında öğrenmeleri anlamına geliyordu. 2016’da popülaritesini artıran Molly bebekleri ile büyüme gösteren Pop Mart, Labubu’nun satışları sayesinde önemli bir sıçrama yaşadı ve Hong Kong Borsası’na açıldı. Hisseleri geçtiğimiz yıl %500’den fazla artış gösterdi. Bugün, Labubu bebeklerine 30’dan fazla ülkede erişim sağlamak mümkünken, taleplerin karşılanması zorluklarla dolu.

ÇİN’DEN DÜNYAYA YAYILAN TREND

Labubu’nun popülaritesi hızlı bir şekilde arttı, ancak bu ilginin ani bir yükselişi yoktu. Aslında, ürünlerin ana akıma girmesi zaman almıştı. 2022’nin sonlarında Çin’in pandemiden çıkması ile birlikte Labubu’nun popülaritesi artmaya başladı. “Pandemi sonrası birçok insan duygusal olarak kaçış arıyordu ve Labubu, çekici ama kaotik karakteriyle bu ihtiyacı karşılıyordu,” diyor araştırma şirketi ChoZan’ın kurucusu Ashley Dudarenok. Labubu, başlangıçta yalnızca Çin içerisinde tanınırken, daha sonra Güneydoğu Asya ülkelerine yayıldı. Bu tarz oyuncakların ulaşımı, sosyal medyanın etkisiyle oldukça hızlandı; özellikle ünlü isimlerin Labubu’yu paylaşmalarıyla.

SOSYAL MEDYA VE İKİNCİ EL PAZARI ETKİSİ

2024 Nisan’ında, Tayland doğumlu K-pop süperstarı Lisa’nın Instagram’da Labubu bebekleriyle paylaşımda bulunması, fenomene daha fazla ivme kazandırdı. Rihanna, Kim Kardashian ve David Beckham gibi ünlüler de dünya çapında Labubu’nun popülerliğini artırdı. Christina, uygun fiyatları ile Labubu’nun çekiciliğinin yanı sıra sosyal medyadaki etkisi nedeniyle bu oyuncakları toplamanın nedenini artırdığını belirtiyor. Orijinal fiyat aralığı ise birçok insan için “kabul edilebilir” düzeyde kalıyor.

ÇİN’İN KÜLTÜREL MARKASI VE GİRİŞİM İLE LABUBU’NUN YÜKSELİŞİ

Devlet haber ajansı Xinhua’nın açıklamalarına göre, Labubu “Çin yaratıcılığı, kalitesi ve kültürünün cazibesini” dünyaya göstermekte. Bazı analistler, Çin’in çeşitli sektörlerdeki başarılarının Batı’nın rahatsızlıklarına rağmen arttığını vurguluyor. Danışmanlık firması iMpact’in yöneticisi Chris Pereira, çeşitli sektörlerdeki Çinli şirketlerin kalitesine dikkat çekerek, “O kadar iyiler ki kimse Çinli olduklarını umursamıyor,” diyor. Labubu, aralarında başarılı oyuncak kutularını açma videoları ile sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi oluşturmayı sürdürüyor. Ayrıca, oyuncak kutularını açma deneyimi birçok kişi için oldukça heyecan verici bir süreç haline geldi.