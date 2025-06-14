Haberler

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi Duyurdu

KÜRESEL GAZZE YÜRÜYÜŞÜ HAREKETİ’NDEN AÇIKLAMA

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze’deki ablukanın sona ermesi amacıyla farklı ülkelerden Mısır’a ulaşan 40 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak isteyen aktivistlerin engellenmemesi gerektiği vurgulandı.

ALIKONULMA DETAYLARI

Açıklamada, Mısır’ın başkenti Kahire’den hareket ettikleri sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye’den gelen 40 aktivistin alıkonulduğu belirtildi. “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire’den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” denildi.

ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu dile getirildi. Ayrıca, alıkonulan aktivistlerin bulundukları ülkelerin Kahire’deki büyükelçiliklerine çağrıda bulunularak, vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları istendi.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Ordusu, İran’a Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail Ordusu, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda zenginleştirilmiş uranyum işlemlerine dair altyapının yok edildiği ifade edildi.
Haberler

Bariyerlere Saplanan Araç, Sürücü Kurtuldu

Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil bariyerlere çarparak sıkıştı. Sürücü, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.