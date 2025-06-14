Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi Duyurdu

KÜRESEL GAZZE YÜRÜYÜŞÜ HAREKETİ’NDEN AÇIKLAMA

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi, Gazze’deki ablukanın sona ermesi amacıyla farklı ülkelerden Mısır’a ulaşan 40 aktivistin alıkonulduğunu duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak isteyen aktivistlerin engellenmemesi gerektiği vurgulandı.

ALIKONULMA DETAYLARI

Açıklamada, Mısır’ın başkenti Kahire’den hareket ettikleri sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye’den gelen 40 aktivistin alıkonulduğu belirtildi. “Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire’den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı” denildi.

ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRISI

Küresel Gazze Yürüyüşü’nün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gidenlerin Mısır yasalarına uyduğu dile getirildi. Ayrıca, alıkonulan aktivistlerin bulundukları ülkelerin Kahire’deki büyükelçiliklerine çağrıda bulunularak, vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları istendi.