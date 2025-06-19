Küresel Gazze Yürüyüşü’nden Kayıtlar!

KÜRESEL GAZZE YÜRÜYÜŞÜ’NDE YAŞANANLAR

Kayserili aktivist Ahmet Aydan Bekar, Küresel Gazze Yürüyüşü’ne katıldıklarını ve Mısır’da karşılaştıkları olayları aktardı. Bekar, “Arkadaşlarımızı sopalarla, kırbaçlarla, kesici delici aletler ile darp ettiler” şeklinde konuştu.

Mısır’DA ZORBALIK VE ENGELLEME

Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak üzere Kayseri’den hareket eden aktivistlerin arasında yer alan Ahmet Aydan Bekar, Mısır’daki deneyimlerini paylaştı. Kendilerine iyi muamele edilmediğini vurgulayan Bekar, “Mısır-Kahire havaalanında bizi gereksiz yere yaklaşık 2-3 saat kadar beklettiler ve pasaportlarımızı aldılar. Daha sonra tekrardan teslim ettiler. Ertesi gün rotamız olan Ariş yerine İsmailiye yönlendirildik. Oradan Refah kapısına gitmeyi ve kamp kurmayı planlıyorduk.” dedi. Sabah saatlerinde ekiplerin İsmailiye’ye geçmeye başladığını belirten Bekar, yolda birçok kontrol noktasına takıldıklarını anlattı. “Beşinci kontrol noktasından sonra gelenleri gözaltına alıp deport ettiler. Daha sonra baltacılar geldi ve arkadaşlarımızı darp etmeye başladılar.” ifadesini kullandı. Darp edilenlerin arasında HÜDAPAR milletvekilinin de bulunduğunu belirten Bekar, yaşananları sert bir dille eleştirdi.

MAZLUMLARIN YANINDAYIZ

Dünya genelindeki mazlumların yanlarında olmaya devam edeceklerini aktaran Bekar, “Bizlere son zamanlarda aktivist diyorlar. Ama aktivistlerin vazgeçmesi mümkün değil. Yurt dışından gelen arkadaşlarımızla Nelson Mandela’nın torunuyla karşılaştık. Gazze’yi kendine dava edinmiş bir kişiyle konuşma fırsatımız oldu.” dedi. Bekar, sadece Gazze değil, zulüm gören tüm coğrafyalardaki insanların kurtulması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, “Bundan sonraki süreçte de yapılacak her türlü eyleme bizler de dahil olmaya çalışacağız ve bu konuda elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.