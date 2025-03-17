Küresel Gelişmeler Altın Fiyatını Artırıyor

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarında sürekli değişimlere yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimleri ve Fed’in faiz politikalarındaki beklentiler, yatırımcıların güvenli bir liman olarak altına yönelmesine neden oluyor. Böylece, altın fiyatlarında belirgin artışlar görülürken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha dikkatli hareket etmeye itiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Peki, 17 Mart 2025 tarihine ait altın fiyatları nasıl? Gram altın, saat 11:11 itibariyle yüzde 0,43 artarak 3520,47 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı da aynı saatte yüzde 0,02 artışla 5699,93 TL’den satılıyor. Yarım altının fiyatı, saat 11:11 itibarıyla yüzde 0,02 artarak 11399,85 TL’ye ulaşıyor. Tam altın ise, saat 11:11’de yüzde 0,02 artış göstererek 22764,52 TL’den işlem görüyor.

GÜNCEL PİYASA DURUMU

Şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar? ONS altın fiyatı, saat 11:11 itibariyle yüzde 0,02 artışla 2985,59 TL’den satılıyor. Ayrıca, Kapalıçarşı’da gram altın güne 3519 TL’den alım yapılarak 3557 TL’den satışa sunuluyor.