Küresel Kripto ETF’leri Cuma Başarı Elde Etti

KÜRESEL KRİPTO BORSASINDA ÖNEMLİ BAŞARI

Küresel kripto borsada işlem gören ürünler, cuma günü sona eren işlem haftasında dikkate değer bir başarı elde etti. CoinShares’in yayımladığı rapora göre, kripto varlıklara olan kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. Bu gelişme, Bitcoin’in rekor seviyelere yakın değerlenmesi ve Ethereum’un şubat ayından bu yana ilk kez 2.800 doları aşmasıyla aynı dönemde yaşandı.

Bitcoin yatırım ürünleri, iki haftalık küçük çıkışların ardından güçlü bir toparlanma sergileyerek 1,3 milyar dolarlık girişle haftanın liderliğini elde etti. James Butterfill, Bitcoin yatırım ürünlerinin bu performansının, piyasalardaki güven artışının önemli bir göstergesi olduğunu belirtiyor. Ethereum ETF’leri ise ikinci sırada yer alarak 583 milyon dolarlık ek giriş kaydetti. Bu rakam, ETH ürününün şubat ayından bu yana en büyük kazanımlarını ortaya koyarken, çarşamba günü kaydedilen 256 milyon dolarlık tek günlük giriş, Aralık 2024 başından bu yana en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

XRP VE SUI YATIRIM ÜRÜNLERİ GÜÇ KAZANIYOR

XRP yatırım ürünleri, üç haftalık çıkış serisinin ardından 11,8 milyon dolarlık pozitif akış gördü. Sui fonları da 3,5 milyon dolarlık ilave giriş ile hız kazanıyor. BlackRock’ın borsada işlem gören fonları geçen hafta ihraççılar arasında liderliği sürdürerek 1,5 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu performans, firmanın yılbaşından bu yana toplam girişlerini 14,2 milyar doları aştığını gösteriyor. Diğer ABD çıkışlı kripto ETF’ler ise 95 milyon dolara kadar küçük haftalık girişlerle takip edilmeye devam ediyor.