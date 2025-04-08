Küresel Kurumsal Banka XRP’yi Analiz Ediyor

STANDARD CHARTERED’DAN XRP ANALİZİ

Kripto dünyasında önemli bir yere sahip olan Standard Chartered, XRP ile ilgili analizlerini başlatmış ve etkileyici bir büyüme senaryosu sunmuş durumda. Kurumsal dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Trump’ın seçim zaferinin ardından XRP davasıyla ilgili SEC itirazının beklenildiği gibi geri çekildiğini ifade ediyor. Kendrick, XRP’nin sınır ötesi ödemeler ve tokenizasyon alanındaki rolünün, tokena büyük bir değer kazandıracağını vurguluyor.

XRP’NIN GELECEK DEĞERİ

Kendrick, Salı günü yayımlanan raporda XRP’nin mevcut fiyatının yaklaşık 2 dolar seviyesinden 2028 yılına kadar yüzde 500’den fazla artarak 12,50 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor. Raporunda “2028 sonuna kadar XRP’nin piyasa değerinin Ethereum’unu geçeceğini görüyoruz. Bu, XRP’yi o dönemde (stablecoin olmayan) en büyük ikinci dijital varlık yapacak.” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Ayrıca Kendrick, “tarife karmaşasının” yakında sona ereceğini belirterek Bitcoin’in bu süreçte gösterdiği güçlü performansın, varlık sınıfı için daha yüksek seviyelerin habercisi olduğunu ekliyor.

XRP’NIN BEKLENEN BÜYÜMESİ

Kendrick, XRP’nin beklenen büyümesinin düzenleyici gelişmeler, kurumsal benimseme ve genişleyen kullanım durumlarıyla alakalı olduğunu düşünüyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un SEC’in XRP davasındaki itirazını geri çektiğine dair yaptığı açıklamayı dikkate değer bir gelişme olarak değerlendiriyor. XRP’nin temel işlevinin, sınır ötesi ve farklı para birimleri arasında ödemeleri sağlamak olduğunu ifade eden Kendrick, bunun stablecoinlere benzer bir şekilde dijital varlıkların en hızlı büyüyen kullanımını yansıttığını belirtiyor.

TOKENİZASYONDA YENİ FIRSATLAR

Kendrick’in raporunda, stablecoin işlem hacimlerinin yıllık yüzde 50 oranında büyüdüğü ve önümüzdeki dört yıl içerisinde bu hacmin on kat artmasının beklendiği bilgileri yer alıyor. Ripple ayrıca tokenize ABD Hazine bonosu fonları ve USD’ye endeksli stablecoin olan RLUSD gibi projelerle tokenizasyon alanına genişliyor. Kendrick, “XRP’nin Blockchain ağı, XRP Ledger (XRPL), bir ödemeler zinciridir ve bir tokenizasyon zinciri haline gelebilir.” diyerek XRPL’yi, benzer mimari yapıya sahip Stellar ile kıyaslıyor. Stellar’ın şu anda tokenizasyon pazarında ikinci en büyük oyuncu olduğunu anımsatarak, XRPL’nin de benzer bir başarıyı yakalayabileceğini belirtiyor.