Küresel Merkez Bankası Dijital Para Birimi Planları Tartışmaları Yeniden Başlattı

KÜRESEL MERKEZ BANKASI DİJİTAL PARA BİRİMİ TARTIŞMALARI

Küresel merkez bankası dijital para birimi (CBDC) planları, finansal özgürlük üzerine olan tartışmaları yeniden gündeme getiriyor. İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşunun yöneticisi, CBDC’leri “paranın silah hâline gelmesi” olarak nitelendiriyor. ABD, bu konuda yasaklama yoluna giderken Avrupa, dijital euro projesini hızlandırıyor. Bitcoin Policy UK’in kurucu ortağı Susie Violet Ward, CBDC’lerin merkez bankalarına “benzeri görülmemiş bir kontrol imkânı” sağladığını ifade ediyor. Ward, bu dijital paraların şahsi tasarruflara “son kullanma tarihi” koyma potansiyeline dikkat çekerek, “Parayla yaptığınız her şeyin kontrol edilebileceği bir noktaya geliyoruz.” diyor.

GEORGE ORWELL İLE İLİŞKİ

Ward, şu durumu George Orwell’in “1984” romanıyla ilişkilendiriyor. “Orwell bile programlanabilir parayı öngörmemişti, bu gelişme 1984 döngüsünü neredeyse kusursuz biçimde kapatıyor.” ifadelerini kullanıyor. ABD’de CBDC karşıtı yaklaşım ise giderek sertleşiyor. Temsilciler Meclisi, 2026 savunma bütçesine Federal Reserve’in dijital para çıkarmasını yasaklayan bir madde ekledi. Önceden, “Anti-CBDC Surveillance State Act” adlı yasa tasarısı Meclis’ten geçmiş ve Senato’ya yönlendirilmişti. Bu yılın Ocak ayında ise Başkan Donald Trump, CBDC’leri yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

AVRUPA’DA DİJİTAL EURO HAZIRLIKLARI

Buna karşın Avrupa Birliği, dijital euro projelerine yönelik hazırlıklarını hızlandırıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dijital euronun Ekim 2025’te hayata geçirilmesini planladıklarını belirtiyor. Projeye dair özel Blockchain ağları yerine Ethereum gibi kamusal altyapılar üzerinde çalışma ihtimali ise gündemdeki yerini koruyor. CBDC’lerin finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeli üzerine görüşler olsa da, gözetim kaygıları daha fazla öne çıkıyor. Örneğin, Brezilya Merkez Bankası, 2023 yılında yayımladığı dijital real pilotunun kaynak kodunda kullanıcı fonlarını dondurma ve azaltma yetkileri bulunduğunu kısa sürede ortaya koymuştu.

KÜRESEL TARTIŞMALAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Küresel anlamda süren bu tartışmalar, CBDC’lerin finansal yapının geleceğindeki rolüne dair belirsizliği sürdürüyor. ABD’nin yasaklama yoluna gitmesi ile Avrupa’nın farklı bir çizgide ilerlemesi, küresel dijital para düzeninde belirgin bir ayrışmaya işaret ediyor.