Küresel Piyasalar Altına Talebi Artıyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GERİLİM ARTARKEN, GÜVENLİ LİMANLARA TALEP YÜKSELİYOR

Küresel piyasalar, İsrail ile İran arasındaki çatışma durumunun yarattığı gerginliği yaşarken, güvenli liman olarak değerlendirilen altına olan talep artıyor ve Türkiye’de gram altın fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaşmış durumda.

Commerzbank, altın için belirlediği hedef fiyatında önemli bir güncellemeye gitmiş. Banka, bu yıl için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara çıkartırken, 2026 yılı sonu için olan tahminini de 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseltti. Yine ons gümüş için 2025 sonu tahmini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahmini ise 36 dolardan 40 dolara çıkarıldı.